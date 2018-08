Com 11 mil anos, o Dia da Cerveja é comemorado nesta sexta-feira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Dia da Cerveja é comemorado em mais de 50 países, sempre na primeira sexta-feira (3) do mês de agosto. A data foi criada em 2007, mas a primeira cerveja do mundo surgiu há mais de 11 mil anos, na região onde hoje fica o Irã e o Iraque.

O nome "cerveja" vem da deusa grega Ceres, conhecida como a deusa da fertilidade e da agricultura, explica Leon Maas, mestre-cervejeiro da Cervejaria Ambev: "Ela é a bebida mais variada que existe quando o assunto é sabor. O amargor, que geralmente vem do lúpulo, é imperceptível em alguns estilos. Tem as doces, ácidas e até ligeiramente salgadas."

Existem, basicamente, quatro escolas de cerveja: a alemã, a belga, a britânica e a americana. A American Lager, mais leve, é a mais consumida no mundo. No Brasil, o estilo é chamado de Pilsen.

No Egito Antigo, os trabalhadores que ergueram as grandes pirâmides eram pagos com cerveja. Sua ração diária era de cinco litros, entretanto, era muito menos alcoólica do que a moderna.

Na Idade Média, ela manteve o status de alimento. Um dos poucos alimentos seguros naquela época, pois era fabricada com higiene pelos monges católicos. Na liturgia da Igreja, aliás, a bebida foi incorporada como substituta das comidas sólidas nos períodos de jejum dos clérigos.

Veja algumas curiosidades:

- A melhor cerveja é sempre aquela mais fresca

- A cerveja de garrafa tem a rotatividade maior do que a de latinha.

- A diferença entre cerveja e chope nada tem a ver com a garrafa e o barril.

- A cerveja é pasteurizada para resistir vários meses, enquanto o chope não passa por esse processo, que causa pequenas alterações no sabor ­

- Altamente perecível, deve ser consumido muito fresco e mantido sob refrigeração

Confira alguns mitos e verdades:

- O sol estraga a cerveja

Verdade. A exposição à luz prejudica a qualidade da bebida. O vidro marrom oferece alguma proteção contra os raios, mas não funciona 100%. De qualquer maneira, guarde a cerveja em lugar escuro e fresco.

- Gelar muito a cerveja destrói o sabor

Mito. Quanto mais forte e encorpada a cerveja, menos fria ela deve estar. Por ser leve e delicada, a pilsen merece ser servida gelada. O brasileiro costuma beber cerveja no limite do congelamento, e não há nada errado nisso. Mas congelar nunca!

- Cerveja puro malte é melhor

Mito. A lista de ingredientes da cerveja depende do estilo e do perfil sensorial que o mestre-cervejeiro quer obter.

- Quanto mais escura, mais forte é a cerveja

Mito. A cor marrom ou preta realmente causa a expectativa de uma bebida mais forte ou densa, mas isso não acontece. A tonalidade da cerveja depende da matéria-prima. Maltes de trigo são quase brancos, malte de cevada tipo pilsen dá um tom amarelo, e as variedades tostadas e carameladas completam a paleta com líquidos que vão do avermelhado ao negro intenso.

- O colarinho protege a bebida

Verdade. A camada de espuma não deixa que a cerveja tenha contato direto com o ar, Isso reduz a oxidação e a perda de gás.

Veja dicas de locais para saborear:

- BUSGER

- Oferece três tipos de chope Baden Baden e Devassa e mais de dez opções de outra cervejas. O de 430 ml sai por R$ 29,90, e o refil, por mais R$ 9,90. Há chope em dobro na happy hour da sexta-feira

- De ter. a qui., das 11h30 às 23h; sex. e sáb., das 11h30 às 23h45; e dom., das 11h30 às 23h

- Na av. Angélica, 699, Higienópolis, tel. (11) 96600-5651

FRANGÓ

- O bar mais famoso da Freguesia do Ó tem carta recheada de rótulos

- De ter. a qui., das 11h à 0h; sex. e sáb., das 11h às 2h; e dom., das 11h às 19h

- No largo da Matriz Nossa Senhora do Ó, 168, Freguesia do Ó, tel. (11) 3932-4818

ARMAZÉM 77

- O bar da zona leste possui 77 rótulos de cerveja nacionais e sete torneiras para tirar chopes artesanais na hora

- De ter. a qui., das 17h às 23h; sex., das 17h à 0h; e sáb., das 15h à 0h

- Na r. Betari, 525, Penha, tel. (11) 2296-6120

SÃO CONRADO

- Opção e mais em conta: a garrafa de 600 ml sai por R$ 9,50. O chope custa a partir de R$ 7,99. Há boa diversidade de rótulos

- De seg. a qui. a partir das 17h; sex., a partir das 16h; sáb. e dom., das 12h até o último cliente

- Na rua Aspicuelta, 51, Pinheiros, tel. (11) 3074-4389

BOTECO TODOS OS SANTOS

- Em comemoração ao Dia da Cerveja, na sexta (3) haverá promoção de double long neck Budweiser (R$ 10), compre uma e ganhe outra. Além disso, na compra de 3 cervejas (Original ou Serramalte a R$ 15,40), a 4ª sai de graça. Das 16h às 21h.

- De ter., às 18h às 2h, às qua., das 18h às 3h, às qui., das 16h às 3h, sex., das 16h às 4h; sáb., das 13h às 4h; dom., das 13h às 23h45

- Na rua Aspicuelta, 585, Pinheiros, tel. (11) 2574-1157

BARDASSÊ

- Na sexta (3), todos que almoçarem no Bardassê ganharão a cerveja que harmoniza com o prato escolhido. Para os que optarem pelo buffet, terão duas opções de cerveja para escolher uma delas.

- De seg. e ter., das 7h às 22h; qua., das 7h às 23h, qui. e sex. das 7h às 2h; sáb., das 10h às 2h; dom., das 10h às 21h.

- Na rua Dr. Renato Paes de Barros, 994, Itaim Bibi, tel. (11) 3044-1307

EMPÓRIO RANCHO URBANO

- Nas redes sociais, o local vai dar um vale chope para os primeiros cadastrados no link: http://promo.emporioranchourbano.com.br/ipaday

- De ter. a sex., das 18h a 1h; sab., das 14h a 1h; dom., das 16h às 23h

- Na rua Azevedo Soares, 604, Tatuapé, tel. (11) 2091-5236

VILA SEU JUSTINO

- Nesta sexta (3), na compra de um balde com seis heineken long neck (R$ 11,90 cada), a sexta sai de graça.

- De ter. a sex., das 18h às 2h; sáb. e dom., das 12h às 2h30

- Na rua Harmonia, 77, Vila Madalena, tel. (11) 2305-0140

VILA 567

- Nesta sexta (3), na compra de 3 cervejas, ganhe a 4º (a partir de R$ 9,90 a garrafa de 600 ml); até às 21h.

- Qua., das 18h às 3h, qui. e sex., das 18h às 4h, sab., das 13h às 5h e dom., das 11h à 1h.

- Na rua Aspicuelta, 567, Vila Madalena, tel. (11) 9.5001-5769

TAVERNA MEDIEVAL

- Nesta sexta (3), há uma sobremesa preparada com cerveja: Nessie (R$12) receita escocesa de chocolate snikers empanado em massa feita com cerveja e frito. Outra opção é o combo especial da longneck Eisebahn (R$ 14 cada), na compra de duas, a terceira sai de graça.

- Na rua Gandavo, 456, Vila Mariana, tel. (11) 4114-2816

- De ter. a qui., das 18h às 23h; sex. e sáb., das 18h à 1h; dom., das 18h às 23h

FAMÍLIA PRESTO

- Nesta sexta (3), comprando duas cervejas da marca Klein (a partir de R$ 20), a terceira sai de graça.

- Na rua Esmeralda, 39, Aclimação, tel. (11) 3207-1749

- De seg. a sex., das 11h45 às 14h45 (para almoço) e todos os dias, a partir das 18h

BAR DO URSO - COLORADO

- Nesta sexta (3), todos chopes IPA saem por 10, e todas garrafas IPA por 15. Os chopes IPA que estarão na rede são Indica, French Ipa e session Ipa.

- Na rua Mourato Coelho, 23, Pinheiros, tel. (11) 3526-7010

- De ter. e qua., das 18h à 0h; de qui. a sáb., das 18h à 1h, dom., das 16h às 22h

CURSO GRATUITO

Abordará temas como a história da bebida no Brasil e no mundo, o processo de produção e a diversidade de ingredientes

Datas: 11, 18 e 25/8

Horário: a partir das 11h

Local: Bardassê (r. Dr. Renato Paes de Barros, 994, Itaim Bibi)

Inscrição: [email protected]