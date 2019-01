Com 2 gols de Gabriel Jesus, City vence e mantém perseguição ao Liverpool

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City confirmou o favoritismo e venceu o Wolverhampton, nesta segunda-feira (14), no encerramento da 22ª rodada do Campeonato Inglês. Gabriel Jesus marcou duas vezes e foi o principal responsável pelo triunfo por 3 a 0, no Etihad Stadium. Coady, contra, fez o outro gol do jogo.

Com o triunfo, o vice-líder City chega aos 53 pontos e segue na briga com o Liverpool, que lidera com 57. Já o Wolverhampton é o 11º colocado e soma 29 pontos.

As duas equipes voltam a jogar pelo Campeonato Inglês no fim de semana. No sábado (19), o Wolverhampton recebe o Leicester, enquanto o City visita o Huddersfield Town no domingo (20).

O primeiro gol do jogo saiu logo aos 10 minutos. Laporte deu belo passe para Sané, que cruzou rasteiro para Jesus completar de carrinho para as redes. O camisa 33 voltou a marcar mais tarde. Aos 38, Bennett derrubou Sterling na área, e a arbitragem marcou pênalti. O atacante brasileiro deslocou o goleiro Rui Patrício na cobrança e ampliou a vantagem.

O City diminuiu um pouco o ritmo no começo do segundo tempo já com a vantagem no placar, mas ainda assim continuou melhor. Gabriel Jesus foi até mais participativo e fez bem o trabalho de pivô. Quem criou perigo foi De Bruyne. O belga, que substituiu David Silva, bateu com perigo para fora e depois exigiu defesa de Rui Patrício.

De Bruyne, que já vinha sendo o melhor na etapa final, foi o responsável pelo terceiro gol. Aos 33, ele cruzou para o meio da área, e Coady fez gol.