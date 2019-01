Com areia natural e mar de bolinhas, Praia do Estação chega a sua terceira edição

Redação Bem Paraná, com assessoria

Com grande sucesso nos últimos dois anos, onde mais de 12 mil crianças se divertiram na Praia do Estação, o balneário indoor volta a animar as férias escolares em Curitiba até 28 de fevereiro no Shopping Estação.

Com o ambiente de litoral, brincadeiras típicas do verão não faltam. Com baldinhos e pás, as crianças podem montar seus castelinhos e soltar a imaginação em cerca de 10 toneladas de areia. Para completar o clima praiano, guarda-sóis e cadeiras estão espalhados pela Praça de Eventos (piso L1).

A brincadeira fica completa com um navio gigante, que contém um tobogã, levando as crianças até o imenso mar de piscina de bolinhas. Um cenário perfeito para a diversão das férias de verão.

Para deixar o clima de praia ainda mais real, os pais e responsáveis podem levar as crianças vestidas com roupas de banho. A atração tem o valor de R$ 20 por 30 minutos e é permitida a entrada de crianças de até 11 anos.

Encontro com personagem direto do fundo do mar

Nos dias 18, 19 e 20 de janeiro um personagem, direto do fundo do mar, irá alegrar, divertir e encantar o público. Os encontros são gratuitos e abertos ao público.

Entre as 15h e 20h, as famílias podem tirar fotos com seus celulares e câmeras.

Serviço

Praia do Estação

Data: de 11 de janeiro a 28 de fevereiro

Horário: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 12h às 20h

Preço:

- Crianças e adultos: R$ 20,00 (vinte reais), até 30 minutos

* A cada 10 minutos excedentes será cobrado R$ 5 (cinco reais)

- Adulto responsável por crianças de até 6 anos: entrada gratuita e obrigatória

Regulamento:

- É permitida a entrada de crianças de até 11 anos

- Adultos podem entrar, desde que acompanhados de crianças de até 11 anos

- Crianças menores de seis anos devem entrar obrigatoriamente acompanhadas por um responsável

Local: Praça de Eventos do Shopping Estação, piso L1.

Shopping Estação

Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças - Curitiba (PR)

(41) 3094-5300

www.shoppingestacao.com.br

@shoppingestacao |www.facebook.com/ ShoppingEstacao