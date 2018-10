Com Argel, chances de acesso do Coritiba sobem de 1,5% para 4,3%

Silvio Rauth Filho

Os resultados do Coritiba com o técnico Argel Fucks aumentaram as chances de acesso à primeira divisão em 2018. Quando o treinador assumiu o comando da equipe, a probabilidade de terminar a Série B no G4 era de 1,5%, segundo o site Chancedegol. Agora, após três partidas com Fucks, subiu para 4,3%.

O cálculo considera a chance de cada equipe da Série B vencer, empatar ou perder cada um dos jogos restantes na competição.

Se as chances fossem matemáticas, cada equipe teria 33,3% de probabilidade de vencer, 33,3% de empatar e 33,3% de perder cada partida. No entanto, as chances são baseadas em estatísticas. Ou seja, a chance de vencer depende do histórico recente de cada equipe.

O site Chancedegol determina a força de cada equipe com base nos resultados em competições oficiais dos últimos 12 meses. Portanto, esse cálculo mede o grau de dificuldade dos jogos restantes.

Quando Fucks assumiu o comando do Coxa, o clube tinha 2,7% de risco de rebaixamento. Agora, está em 0,04%.

Com o novo treinador, o time empatou fora de casa com o CRB e venceu no Couto Pereira dois adversários: o Avaí e o Juventude.

PROBABILIDADES NA SÉRIE B SEGUNDO O CHANCEDEGOL

Pos. Time Pontos Jogos Vitórias Chance de acesso 1º Fortaleza 56 30 17 99.8 % 2º Goiás 50 30 15 84.9 % 3º CSA 50 30 14 70.8 % 4º Avaí 48 30 13 54.4 % 5º Guarani 45 30 12 30.9 % 6º Atlético-GO 45 30 12 18.1 % 7º Vila Nova-GO 45 30 11 28.5 % 8º Coritiba 43 30 11 4.3 %

A RETA FINAL

Do Coritiba na Série B 2018

(F) Figueirense 13/10

(C) CSA 16/10

(F) Paysandu 27/10

(C) Guarani 3/11

(F) São Bento 6/11

(C) Goiás 9/11

(F) Ponte Preta 16/11*

(C) Fortaleza 24/11*

*Datas não confirmadas