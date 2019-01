Com auxílio de câmeras, PM flagra e prende grupo traficando em Ipanema

PMPR

Quatro homens e um adolescente foram encaminhados na noite de sábado (19/01) suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas no balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná. O monitoramento de imagens por meio de câmeras de segurança da cidade indicou a localização do grupo, que tentou esconder 35 pedras de crack na areia para evitar o flagrante. A ação faz parte do esquema de segurança da Polícia Militar para a Operação Verão Paraná 2018/2019.

