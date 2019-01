Com baixas, Botafogo estreia fora contra Cabofriense

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo estreia no Campeonato Carioca com uma formação remodelada. Enfraquecido em relação à temporada passada, o time alvinegro encara a Cabofriense neste domingo, às 19h, no estádio Moacyrzão, em Macaé.

O time dirigido por Zé Ricardo viu vários jogadores importantes deixarem o clube. São os casos do zagueiro Igor Rabelo e dos meio-campistas Matheus Fernandes e Rodrigo Lindoso.

Como a reposição não foi à altura, o Botafogo parte para a disputa do Carioca longe do favoritismo na briga pelo bicampeonato.

A novidade do time que joga no domingo é a presença do meio-campista João Paulo. Ele ficou afastado da equipe quase a temporada passada toda por causa de uma fratura na perna.

Recuperado, ele formará o meio-campo ao lado de Jean e Luiz Fernando. O desfalque no setor é Leo Valencia, que além de ter sido expulso na final do ano passado contra o Vasco, sente uma lesão muscular na panturrilha.

No ataque, a novidade é Leandro Carvalho, que foi revelado pelo próprio Botafogo e disputou o Brasileirão de 2018 pelo Ceará. Ao seu lado estarão Kieza e Rodrigo Pimpão.

Confira a escalação do Botafogo para o jogo de estreia no Estadual: Gatito Fernández; Marcinho, Carli, Helerson, Gilson; Jean, João Paulo, Luiz Fernando; Leandro Carvalho, Kieza, Rodrigo Pimpão. Técnico: Zé Ricardo.

Estádio: Moacyrzão, em Macaé

Horário: 19h deste domingo

Juiz: Pathrice Wallace Correa Maia