Com brincadeira no Twitter, Fla anuncia renovação com Diego

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Flamengo e Diego foram às redes sociais para dar a notícia sobre a renovação de contrato do camisa 10 até o fim de 2020. O jogador postou um emoji com óculos escuros e o clube respondeu. O jogador, então, fez a tréplica sinalizando a assinatura do contrato.

Logo depois, o Flamengo postou vídeos com os melhores momentos de Diego com a camisa do clube. Em seguida, acabou com o mistério e fez o anúncio oficial: "Mais um cracaço garantido em 2019. Diego renovou".

O meia ainda publicou um vídeo em que usa jargões do programa humorístico "Choque de Cultura" para celebrar a extensão do vínculo.

O anúncio rendeu, evidentemente, muita comemoração entre a torcida, mas também algumas cornetadas. Um perfil usou o meme do "riquinho" para pedir a contratação de laterais e viralizou.

O Orlando City (EUA) esteve perto de fechar com Diego, mas não houve acerto com o Flamengo, que insistiu pela permanência e apresentou proposta de renovação para o camisa 10.