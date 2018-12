Com calor de 30ºC, Curitiba recebe o 1º Festival de Café Gelado neste sábado

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Neste sábado, dia 15 de dezembro, a Espresso Station, loja conceito da marca de cafés especiais Franck’s Ultra Coffee na cidade de Curitiba, vai promover o 1º Festival de Café Gelado, com preparos com o preço fixo de R$ 8. Os preparos são exclusivos da casa, feitos com os grãos da própria marca. Os destaques do evento serão o Cold Brew Nitro e o Espresso Tônica, duas composições refrescantes e perfeitas para celebrar o Verão que está chegando.

O Cold Brew da casa é extraído a frio dos exclusivos cafés maturados em barris de whiskey. A moagem dos grãos é bem grossa e depois ele é peneirado na Kruve para eliminar as partículas mais finas. Depois disso, ele fica em repouso por 4h em temperatura ambiente e mais 16h em local refrigerado a 5 graus. Após esse tempo, o café é filtrado usando o coador da Bunn e removido com uma concha, por cima, sem mexer ou utilizar o que ficou decantado. “Dessa forma obtemos as notas de vanilina transportadas da madeira para o café sem projetar amargor para a bebida”, explica Marcelo Franck, barista e sócio fundador da marca.

A bebida que será preparada pelo barista no dia do evento tem um toque diferente. O Cold Brew Nitro é servido no post mix nitrogenado, uma espécie de garrafa que transforma o café em uma espuma cremosa. Já o Espresso Tônica é uma bebida mais clássica, com a preparação do café quente extraído diretamente no gelo, ao qual é adicionado água tônica.

Outro grande destaque do evento será o conceito “to go”, que possibilita ao cliente pegar seu café e consumir na rua mesmo. A Espresso Station vai disponibilizar, também, pacotes de cafés especiais para quem quizer levar os sabores exclusivos da Franck´s Ultra Coffee para casa, além de diversos equipamentos para quem ama a bebida e quer ter uma experiência diferenciada em casa.

O 1º Festival de Café Gelado será realizado na Espresso Station da Franck´s Ultra Coffee (Avenida Anita Garibaldi, nº 775), no Bairro Ahú, perto da Justiça Federal. O evento acontece das 14h às 19h. Mais informações no site www.fuc.com.br.