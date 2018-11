Com cinco baixas, Coritiba muda tudo para enfrentar o São Bento

Silvio Rauth Filho

O Coritiba enfrenta nesta terça-feira (dia 6) às 20h30 o São Bento, em Sorocaba, pela 35ª rodada da Série B. O técnico Argel Fucks não contará com cinco jogadores. O volante Vitor Carvalho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O atacante Guilherme cumpre suspensão pela expulsão na última rodada. O meia Alisson Farias, que levou uma pancada no pé, e o meia Jean Carlos, com dores musculares, estão em recuperação e não enfrentam a equipe paulista. A quinta baixa é o goleiro Wilson, que sofreu lesão no joelho e só volta jogar em 2019.

Além dos desfalques, o técnico Argel Fucks decidiu tirar o zagueiro Rafael Lima da equipe titular e dar nova chance a Thallison Kelven.

Outra novidade é o ponta Guilherme Parede, artilheiro do Coxa na Série B e na temporada 2018, que volta ao time após cumprir suspensão.

O treinador vai manter o esquema tático 4-2-3-1, com Parede e Pablo como extremos (jogadores ofensivos pelos lados do campo). Chiquinho será o meia centralizado.

CHANCES

O Coritiba ainda tem chances matemáticas de conseguir o acesso à primeira divisão. Para isso, precisa vencer os quatro jogos restantes e torcer por uma combinação de resultados. Segundo o site Chancedegol, a probabilidade do Coxa subir em 2018 é menor que 0,01%. O time está em 10º lugar, com 46 pontos, oito pontos atrás do Goiás, quarto colocado.

“Vamos terminar o ano com dignidade, fazer o maior número de pontos possível. Matematicamente, a gente já não corre risco nenhum, é até uma vergonha falar isso, mas é a realidade”, disse o técnico Argel Fucks, no sábado.

Nessa segunda-feira, o zagueiro Thallison Kelven comemorou o retorno à equipe, mas lamentou o momento. “Não é o jeito que eu imaginava. Esperava voltar ainda brigando pelo acesso, mas a gente é profissional, está trabalhando a cada dia. Então, é voltar a jogar, dar o meu melhor e aproveitar este restante do campeonato”, declarou.

O São Bento é o 13º colocado, com 43 pontos, e corre risco remoto de rebaixamento – apenas 0,05%. Está oito pontos acima da zona de rebaixamento.

SÃO BENTO x CORITIBA

São Bento: Rodrigo Viana; Everton Silva, Ewerton Páscoa, Luizão e Bruno Ré; Abuda, Samuel Santos, Dudu Vieira, Roni e Joãozinho; Francis. Técnico: Marquinhos Santos

Coritiba: Rafael Martins; Leandro Silva, Thalisson Kelven, Alan Costa e Abner; Escobar e Simião; Pablo, Chiquinho e Guilherme Parede; Alecsandro. Técnico: Argel Fucks

Árbitro: Daniel Nobre Bins (RS)

Local: Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), terça-feira às 20h30

OS CONVOCADOS

Pelo Coritiba para o jogo em Sorocaba

Goleiros: Rafael Martins, Samuel

Zagueiros: Alan Costa, Alex Alves, Rafael Lima, Thalisson Kelven

Laterais: Abner, Leandro Silva

Volantes: Escobar, Julio Rusch, Simião

Meias: Chiquinho, Kady, Matheus Bueno, Yan Sasse

Pontas: Guilherme Parede, Nathan, Pablo

Centroavante: Alecsandro, Bruno Moraes