Com colisão e peça solta, monotrilho em SP tem dois acidentes em dois dias

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois monotrilhos da linha 15-prata colidiram por volta das 23h de terça-feira (29), em São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros ninguém ficou ferido.

Um dos trens seguia vazio para uma área não operacional usada para fazer manobras quando se chocou com outro trem que estava parado, também sem passageiros, na estação Jardim Planalto.De acordo com o Metrô, uma sindicância será aberta para apurar as causas do acidente.

À TV Globo, o diretor de operações do Metro, Milton Gioia, disse que o acidente foi grave. Segundo ele, o monotrilho, que é operado automaticamente sem a interferência de um maquinista, teve seu freio de emergência acionado por um operador do Metrô que estava na composição.

Metroviários dizem que se o funcionário não tivesse acionado o sistema de emergência, o impacto teria sido maior.

O incidente ocorreu um dia depois de um equipamento da mesma linha se soltar e ficar pendurado a 15 metros de altura do solo. Partes da peça foram parar na avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, na zona leste da capital.

O acidente que aconteceu por volta das 15h de segunda (28) interrompeu a circulação de trens entre as estações São Lucas e Vila União. Por causa do ocorrido, os passageiros enfrentaram lentidão nos trens até a manhã de terça.

Segundo o Metrô, o equipamento que se soltou é chamado de "terceiro trilho" e é responsável por fornecer energia para os trens. Com isso, a circulação se deu com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações.

Esse monotrilho está em construção desde 2011 e deveria ter sido entregue, da Vila Prudente até São Mateus, em 2014. Outro trecho, até o bairro de Cidade Tiradentes, está com a construção suspensa.

Hoje, o trecho da linha em operação vai da estação Vila Prudente à Vila União.

Só para chegar até o bairro de Iguatemi, no meio do caminho até Cidade Tiradentes, a obra custa R$ 5,2 bilhões.

Quatro estações foram inauguradas às pressas em abril de 2018 pelo então governador Geraldo Alckmin (PSDB) antes de sua entrada na campanha à Presidência. São elas: São Lucas, Camilo Haddad, Vila Tolstói e Vila União.

Além dessas estações, outras quatro estão em obras: Jardim Planalto, Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus.

O monotrilho da linha 15-prata é um exemplo de seguidas falhas de gestão. Apresentado como uma solução rápida e barata para ligar a Vila Prudente até a Cidade Tiradentes, virou uma obra demorada e cada vez mais cara.

A promessa de entrega da obra já mudou algumas vezes. Inicialmente, antes mesmo do atual edital, falou-se em 2012. A seguir, o prazo foi lançado para o final de 2015. A obra foi desmembrada, e a primeira etapa não tem nem prazo para ser concluída.