Com De Gea inspirado, Manchester United vence Tottenham no Inglês

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No teste mais difícil da curta carreira de técnico de Ole Gunnar Solskjaer, o Manchester United contou com uma atuação de gala do goleiro De Gea para vencer o Tottenham, neste domingo (13), por 1 a 0. Jogando em Wembley, o goleiro espanhol fechou o gol e, com tento marcado por Rashford, viu os Red Devils vencerem.

Fora de casa, o United enfrentou um dos rivais mais fortes do Campeonato Inglês. Terceiro colocado, o Tottenham contou com o apoio de sua torcida, que lotou Wembley, para pressionar o United. No entanto, no duelo entre os técnicos Solskjaer e Pochettino, sobressaiu o time do United, que contou com uma das melhores atuações de De Gea em sua carreira.

Com o resultado, o Manchester United chegou aos 41 pontos e igualou o Arsenal em número de pontos. A equipe de Solskjaer segue na sexta colocação, mas já começa a sonhar com uma possível classificação às competições europeias - o quinto lugar garante vaga na Europa League. Na próxima rodada, os Red Devils enfrentam o Brighton, no sábado (19), às 13h (de Brasília). Já o Tottenham manteve os 48 pontos e a terceira posição.

JOGO

O primeiro tempo do clássico inglês contou com duas equipes que apostaram em jogadas rápidas. Pelo lado do Tottenham, Son e Eriksen eram os responsáveis pela criação, e conseguiram armar boas jogadas, mas Davies e Dele Alli não aproveitaram. Já o United, com os velozes Martial, Rashford e Lingard incomodava a defesa do Tottenham. O goleiro francês Lloris, que se recuperou de lesão, ainda trabalhou no primeiro tempo, salvando chute rasteiro de Martial.

Após dominar o meio de campo, Solskjaer permitiu com que Pogba se preocupasse mais com a armação jogo, e foi aí que o United cresceu. Perto do fim da partida, o meia francês descolou belo lançamento para Rashford, em rápido contra-ataque, abrir o placar.

O segundo tempo do duelo foi marcado por defesas milagrosas dos goleiros David De Gea e Hugo Lloris. Mais exigido, De Gea salvou a pele do United. O espanhol mostrou repertório e pegou bolas no alto, rasteiras e à queima roupa. Em duelo particular, Dele Alli desperdiçou duas grandes chances cara a cara com o arqueiro.

Em resposta, o francês Hugo Lloris também trabalhou muito na meta do Tottenham. O goleiro defendeu chute colocado de Pogba, salvando o que seria o segundo gol do United.

SEM BRASILEIROS

A partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Inglês não contou com nenhum brasileiro em campo. Pelo lado do Tottenham, Lucas Moura ainda se recupera de lesão no joelho e não foi relacionado. Já os Red Devils não contaram com o volante Fred e o meia Andreas Pereira, que ficaram no banco de reservas e não foram utilizados por Ole Solskjaer.