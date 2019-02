Com desempenhos idênticos, Bragantino e Ponte se enfrentam no Paulista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bragantino recebe a Ponte Preta, neste domingo (3), pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Os adversários entram em campo com desempenho idêntico no Estadual. Vice-líderes dos grupos A e C, ambas as equipes têm cinco pontos (uma vitória, dois empates e uma derrota). Há, contudo, uma diferença significativa: os times vêm de situações opostas na rodada passada. Enquanto que a Ponte teve uma vitória expressiva na última quarta-feira (3 a 0 sobre o Mirassol), o time de Bragança Paulista sofreu uma goleada, em casa, do Santos (4 a 1). Confiante, portanto, a Ponte Preta quer emplacar uma sequência de vitórias para enfim deslanchar no Estadual. Já o Bragantino quer reencontrar a vitória, já que o único triunfo do time foi logo na primeira rodada. A partida ocorre às 19h no estádio Nabi Abi Chedid.

‘Terror dos grandes’, Guarani visita o Mirassol

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de derrotar o São Paulo por 1 a 0 no Pacaembu, na rodada passada, o Guarani enfrenta, fora de casa, o Mirassol, neste domingo (3). O time, que virou o “terror dos grandes” após vencer o tricolor e o Corinthians, agora quer mostrar que também pode se impor sobre as demais equipes do Estadual. O retrospecto até aqui não é favorável: nas duas vezes em que não jogou contra um dos grandes, o Guarani perdeu (1 a 0 para o Bragantino, fora de casa, e 2 a 1 para o Oeste, em casa). Com esses resultados, o time soma seis pontos e é o terceiro colocado do grupo B. Já o Mirassol é o lanterna do grupo C, com quatro pontos. A única vitória foi na segunda rodada, quando derrotou, em casa, o Red Bull Brasil por 1 a 0. Na última quarta-feira (30), perdeu por 3 a 0 da Ponte Preta. A partida, válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista, começa às 11h, no estádio Municipal de Mirassol.