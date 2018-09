Com desfalques, São Paulo defende liderança contra o América-MG

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo com apenas uma competição pela frente, o São Paulo não contará com sua força máxima para a partida contra o América-MG neste sábado (22), às 16h, no Morumbi.

Aguirre não terá quatro jogadores considerados titulares: Everton e Bruno Peres, machucados, além de Rojas e Bruno Alves, suspensos.

O treinador deverá optar por Régis na lateral direita e Reinaldo na esquerda. Arboleda e Anderson Martins devem ser os zagueiros titulares.

O meio de campo poderá ser formado por Jucilei, Hudson e Liziero. Já Nenê, Everton Felipe e Diego Souza devem formar o setor ofensivo.

Ainda pode haver surpresa na escalação. Edimar pode ser o escolhido para ocupar a lateral esquerda, com Reinaldo sendo deslocado para o ataque.

O São Paulo tem 50 pontos, um a mais que o Internacional, que enfrenta o Corinthians, domingo, às 16h, no Itaquerão.

Um triunfo garante o time tricolor na liderança por mais uma rodada, faltando apenas 12 jogos para o fim do campeonato.

O São Paulo recuperou a ponta na rodada passada mesmo com o empate sem gols com o Santos na Vila Belmiro. Isso só foi possível graças à derrota do Inter para a Chapecoense, de virada, em Santa Catarina.

SÃO PAULO

Sidão; Régis, Anderson Martins, Arboleda, Reinaldo (Edimar); Jucilei, Hudson, Liziero (Reinaldo), Nenê; Everton Felipe, Diego Souza. T.: Diego Aguirre

AMÉRICA-MG

João Ricardo; Aderlan, Messias, Matheus Ferraz, Carlinhos; Leandro Donizete, David, Juninho; Gerson Magrão, Ruy, Wesley Pacheco. T.: Adilson Batista

Estádio: Morumbi, em São Paulo

Horário: 16h deste sábado

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)