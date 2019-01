Com dois de Benzema, Real goleia Espanyol e segue a 10 pontos do Barcelona

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid não teve dificuldade para vencer o Espanyol neste domingo (27), pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Jogando fora de casa, o time madrileno venceu por 4 a 2, com dois gols de Benzema, um de Sergio Ramos e um de Bale.

O brasileiro naturalizado espanhol e italiano Léo Baptistão e Rosales descontaram para os anfitriões.

Com o resultado, o Real segue em terceiro lugar, com 39 pontos - dez a menos que o líder e arquirrival Barcelona. O Espanyol, por sua vez, cai duas posições e termina a rodada em 15º lugar, com 24 pontos.

O próximo compromisso do Real no torneio nacional será contra o Alavés, no próximo domingo (3), no Santiago Bernabéu. Antes, contudo, enfrentará o Girona pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Rei da Espanha - o time de Madri venceu a ida por 4 a 2 em casa. O Espanyol, por sua vez, enfrentará o Betis - o jogo de ida acabou empatado em 1 a 1. No Espanhol, o próximo rival será o Villarreal.