Com dois gols de Ricardo Oliveira, Atlético-MG vence URT no Horto

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG venceu a URT por 4 a 0 na noite desta quarta-feira (30), pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Ricardo Oliveira, duas vezes, sendo uma em condição irregular, Jair e Yimmi Chará marcaram os gols da partida disputada na Arena Independência.

Com o resultado, o Atlético-MG ocupa momentaneamente a segunda colocação do Estadual, com sete pontos, um a menos que o líder América-MG. O Cruzeiro pode ultrapassar o arquirrival ainda nesta rodada. Basta vencer o Boa Esporte em Varginha.

No sábado (2), o Atlético entrará em campo para enfrentar o Guarani-MG. O jogo será disputado às 19h (de Brasília) no estádio Independência. Será o último confronto antes da estreia na Libertadores, contra o Danubio, do Uruguai.

O destaque da partida foi Ricardo Oliveira. O centroavante de 38 anos marcou o primeiro em cobrança de falta e o segundo em bela finalização de pé esquerdo. Com os tentos anotados na noite desta quarta-feira (30), o atacante chegou à marca 27 gols em 59 jogos com as cores do Galo. A média é de 0,45 gol por jogo disputado desde que chegou a Belo Horizonte, em janeiro de 2018.

Outro com boa atuação foi Jair, o escolhido de Levir Culpi para a vaga de Adilson, suspenso por conta da expulsão no clássico contra o Cruzeiro, no último domingo (27). O volante correspondeu às expectativas e fez boa partida no jogo disputado no estádio Independência. Ele sofreu a falta que culminou no primeiro gol do jogo, marcado por Ricardo Oliveira. No segundo tempo, recebeu de Chará, invadiu a área adversária e marcou um golaço por cobertura em Marcão.

Yimmi Chará também aproveitou para desencantar com as cores do Atlético-MG. O camisa 8 recebeu ótimo passe de Juan Cazares e balançou a rede da URT. Este é o primeiro gol do atacante desde 22 de julho de 2018, quando deixou a sua marca no revés por 3 a 2 para o Palmeiras no Allianz Parque. O jogador ficou 22 partidas sem estufas as redes adversárias depois do tento assinalado em São Paulo.

ATLÉTICO-MG

Victor; Patric (Guga), Maidana, Igor Rabello, Fábio Santos; Jair (Neto), Elias, Luan, Juan Cazares, Yimmi Chará; Ricardo Oliveira (Leandrinho). T.: Levir Culpi.

URT

Marcão; Douglas Maia, Gladstone, Marcos Vinicius, Djalma Silva; Derli, Rodney, Carrara (Ewerton), Patrick (Jonathan); Reis e Kaio Wilker (Juninho Potiguar). T.: Sidney Moraes

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Juiz: Felipe Fernandes de Limas (MG)

Público/Renda: 11.124 pagantes/R$ 100.913,00

Cartão amarelo: Jair, Iago Maidana, Patric, Elias (Atlético-MG); Derli, Jonathan (URT)

Cartão vermelho: Iago Maidana (Atlético-MG)

Gols: Ricardo Oliveira, aos 24min e aos 31min do primeiro tempo, Jair, aos 9min, e Chará, aos 39min do segundo tempo