Com efeito suspensivo, Flamengo é liberado para escalar Cuéllar contra o Atlético-MG

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Gustavo Cuéllar está liberado para defender o Flamengo contra o Atlético-MG, domingo (23), às 16h (de Brasília), no Maracanã. O jogador está amparado por um efeito suspensivo.

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) suspendeu o volante por dois jogos em razão de um lance ignorado pela arbitragem na derrota para o Atlético-PR por 3 a 0, dia 19 de agosto, em Curitiba.

Na jogada em questão, o colombiano pisou o atleticano Pablo. Nada, porém, foi marcado no momento. A denúncia do STJD acabou por tirá-lo de duas partidas em julgamento realizado nesta sexta-feira (21). Só que o departamento jurídico do Flamengo correu e conseguiu o efeito suspensivo para que o volante atue até um próximo julgamento.

Cuéllar está confirmado no importante compromisso contra o Atlético-MG. O único desfalque do Flamengo é o meia Diego, que está fora em razão da expulsão no clássico contra o Vasco.