Com entrada gratuita, Couto Pereira recebe decisão da Taça Kaiser

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

O Coritiba estreia na temporada 2019 no próximo domingo. O jogo é fora de casa, contra o Foz do Iguaçu, mas ainda assim a bola vai rolar no Couto Pereira. O estádio receberá no sábado e no domingo (19 e 20/01) a decisão da Taça Kaiser, maior campeonato de futebol amador do Brasil.

A competição reunirá os vencedores de campeonatos amadores regionais patrocinados pela marca: o paranaense Trieste (vencedor da Liga Amadora da Capital, de Curitiba/PR); o Mineirinho/MG; o Atlético de Blumenau/SC; e o Bela Vista, de Santa Cruz do Sul/RS.

O Trieste tem um ex-capitão coxa-branca, o volante Rodrigo Mancha. O jogador vestiu a camisa do clube de 2005 a 2009 e, aposentado oficialmente dos gramados, voltará ao Couto Pereira para defender um título, podendo conquistar o brasileiro de amadores.

"O Couto Pereira é a minha casa, é onde eu tive grandes momentos pelo Coritiba. Estou muito feliz em voltar", disse Rodrigo Mancha.

Além de Mancha, o Trieste tem no staff o preparador físico Jackson Schwenbger, que trabalha no time profissional do Coritiba.

Os jogos no sábado estão marcados para as 14h30 (primeiro jogo) e 17h (segundo jogo). A final da Taça Kaiser acontece às 14h30 de domingo. A entrada é gratuita para o público.

Um dos ícones do futebol raiz e símbolo de irreverência, Dadá Maravilha estará presente. Ele vestiu a camisa do Coritiba no início da década de 80, marcando 16 gols pelo alviverde.

O torneio é uma ação da cerveja Kaiser, marca do grupo HEINEKEN no Brasil, pela volta do futebol de verdade, resgatando a irreverência e a forma simples e autêntica de jogo nos gramados.

“Durante os últimos meses, acompanhamos de perto o quanto os jogadores de times amadores são empenhados em mostrar um futebol de raça dentro de campo. Por isso, queremos que a Taça Kaiser seja uma recompensa para esses atletas, e uma experiência que realmente fique na memória”, afirma Gustavo Hila, gerente de marketing da Kaiser.