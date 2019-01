Com estreia de reforço, Corinthians conquista primeira vitória na temporada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians conseguiu, neste sábado (26), sua primeira vitória no Campeonato Paulista e na temporada. No Itaquerão, a equipe superou a Ponte Preta por 1 a 0.

O gol da partida foi marcado pelo atacante Gustavo, aos 32 minutos da etapa final, após boa jogada de Fagner e cruzamento rasteiro de Pedrinho. Destaque do Fortaleza em 2018, ele estava emprestado ao time comandado por Rogério Ceni, retornou ao clube paulista neste ano e tem sido peça importante do ataque de Fábio Carille.

Boselli, atacante argentino que também chegou ao Corinthians nesse ano, foi relacionado pela primeira vez por Carille e entrou no decorrer do segundo tempo.

Com a vitória, o time da capital assume provisoriamente a vice-liderança do Grupo C, com quatro pontos, mesmo número que o líder Bragantino (que tem vantagem no saldo de gols e ainda enfrenta o Red Bull Brasil nesta rodada).

O Corinthians ainda pode ser ultrapassado pelo Mirassol e pela Ferroviária, dependendo dos resultados destes times contra Novorizontino e Botafogo (SP), respectivamente.

Já a Ponte, que não havia sofrido ou marcado gols na competição até agora, é a terceira colocada do Grupo A.

O público no Itaquerão foi de 25.865 pagantes e a renda, de R$ 954,497,90.

A partida serviu para Carille poupar alguns jogadores que vinham sendo titulares, como Ramiro, Richard, Sornoza e Henrique, que ficaram no banco de reservas.

Na quarta rodada, o Corinthians terá pela frente o Red Bull Brasil, também em casa, às 19h15 (Brasília) da próxima quarta-feira (30).

CORINTHIANS

Cássio; Léo Santos (Fagner), Marllon, Pedro Henrique e Danilo Avelar; Thiaguinho e Araos (Jadson); Pedrinho, Mateus Vital e Gustavo Silva (Mauro Boselli); Gustavo.

T.: Fábio Carille.

PONTE PRETA

Ivan; Luis Ricardo, Reginaldo, Renan Fonseca e Diego Renan; André Castro (Nathan), Édson, Matheus Vargas (Matheus Oliveira) e Gerson Magrão; Giovanni e Thalles (Hugo Cabral).

T.: Mazola Júnior.

Árbitro: Salim Fende Chavez

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Miguel Ribeiro da Costa

Público/Renda: 25.865 pagantes/R$ 954,497,90.

Cartões amarelos: Thiaguinho (Corinthians); Nathan e Édson (Ponte Preta)

Gol: Gustagol (COR), aos 32 minutos do segundo tempo.