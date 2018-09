Com estreias, Coritiba e CRB fazem duelo dos piores do returno 

Silvio Rauth Filho

Coritiba e CRB se enfrentam nesta sexta-feira (dia 21) às 20h30, em Maceió, pela 28ª rodada da Série B. O jogo marca o confronto de duas das quatro piores equipes do returno da competição. Ambas somaram apenas oito pontos nas oito rodadas do segundo turno – foram duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. Só Juventude (sete pontos) e Paysandu (seis) foram piores nesse período.

Na classificação geral, o Coritiba é o 11º colocado, com 36 pontos – sete abaixo do G4 e seis acima da zona de rebaixamento. O CRB está na ZR, em 18º lugar, com 29 pontos.

Os dois clubes terão estreias de treinadores. O Coritiba terá o primeiro jogo de Argel Fucks no comando. Já o CRB demitiu Doriva (ex-Atlético-PR) e contratou Roberto Fernandes (ex-Paraná e Atlético-PR) para a reta final da Série B.

MANDO DE CAMPO

Apesar da má fase no returno, o CRB só sofreu uma derrota nos últimos dez jogos em casa – foi para o Oeste, por 1 a 0.

E o Coritiba segue decepcionando longe do Couto Pereira. Só venceu duas partidas como visitante na Série – foram cinco empates e sete derrotas nos demais jogos fora de casa.

VELHOS CONHECIDOS

O CRB é um reduto de velhos conhecidos do futebol paranaense:

- Renan Oliveira, 28 anos, meia, jogou no Coritiba em 2012

- Neto Baiano, 36 anos, centroavante, ex-Atlético-PR e Vitória, está suspenso contra o Coxa

- João Carlos, 30 anos, goleiro, revelado na base do Atlético-PR e atuou em 2010 pelo clube

- Paulinho, 33 anos, lateral-esquerdo, jogou no Atlético-PR em 2010 e 2011 e no Paraná em 2013

- Luiz Otávio, 21 anos, volante, revelado na base do Paraná, jogou no Atlético-PR em 2017

O CRB também conta com o meia Felipe Menezes, 30 anos, ex-Palmeiras e Benfica-POR

DESTAQUES

Neto Baiano é o artilheiro do CRB em 2018, com 22 gols em 50 jogos. Na Série B, foram 6 gols em 26 jogos.

No ranking de estatísticas do Footstats, os melhores da equipe são o volante Claudinei, o goleiro João Carlos, o zagueiro Anderson Conceição e o meia-atacante Willians Santana.

ESCALAÇÃO

Argel Fucks testou duas mudanças na equipe nos treinos da semana. Ele tirou o ponta Iago Dias e o meia Thiago Lopes para as entradas do zagueiro Rafael Lima e do meia Yan Sasse. No último jogo, Tcheco armou o Coritiba no esquema tático 4-1-4-1, com Escobar como único volante e Julio Rusch improvisado na lateral-esquerda. Agora, Rafael Lima volta após cumprir suspensão. O lateral-esquerdo William Matheus segue em recuperação no departamento médico. Argel preferiu improvisar o zagueiro Alex Alves na lateral-esquerda.

O esquema tático provavelmente será o 4-3-1-2, com Julio Rusch (esquerda) e Uillian Correia (direita) com liberdade ofensiva. Yan Sasse será o meia ofensivo. Se a opção for pelo 4-4-2 em linha, Julio Rusch e Yan Sasse atuariam como extremos (meias pelos lados do campo).

OS 22 CONVOCADOS

Pelo Coritiba para o jogo contra o CRB

Goleiros: Rafael Martins, Wilson

Zagueiros: Alan Costa, Alex Alves, Rafael Lima, Thalisson Kelven

Laterais: Abner, Leandro Silva

Volantes: Escobar, Julio Rusch, Uillian Correia, Vitor Carvalho

Meias: Alisson Farias, Jean Carlos, Thiago Lopes, Yan Sasse

Pontas: Chiquinho, Guilherme Parede, Guilherme, Iago Dias

Centroavantes: Alecsandro, Jonatas Belusso

CRB x CORITIBA

CRB: João Carlos; Ratinho, Everton Sena, Anderson Conceição e Paulinho; Claudinei e Luiz Otávio; Iago, Renan Oliveira e Willians Santana; Rafael Costa. Técnico Roberto Fernandes

Coritiba: Wilson; Leandro Silva, Rafael Lima, Thalisson Kelven e Alex Alves; Escobar, Uillian Correia, Julio Rusch e Yan Sasse; Guiherme Parede e Alecsandro. Técnico: Argel Fucks

Joao Batista de Arruda (RJ)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), sexta-feira às 20h30