Com eventual estreia de destaque, Coritiba recebe o Toledo

Redação Bem Paraná

O Coritiba recebe o Toledo neste domingo (27), às 17 horas, no estádio Couto Pereira. A partida é válida pela 3ª rodada da Taça Barcímio Sicupira, o primeiro turno do Campeonato Paranaense. Há apenas uma dúvida: se o volante Giovanni – a principal contratação do clube para este ano – será escalado como titular.

Giovanni veio do Goiás, onde se destacou na Série B de 2018, e ainda não estreou. Se entrar, ocuparia o lugar de Matheus Bueno ou, mais provavelmente, Vítor Carvalho, como meia central no esquema 4-1-4-1 – nesse esquema, a formação de meio-de-campo é composta por um volante mais recuado, dois meias centrais e dois meias-pontas, um de cada lado. Nesta sexta-feira (25), Giovanni chegou a treinar com o time, mas ainda não foi confirmado.

A eventual perda de posição não preocupa Vítor Carvalho, prata-da-casa do Coritiba e que foi titular em 2018 atuando como primeiro volante – nos últimos jogos, atuou mais à frente. “Em relação ao posicionamento, o que o professor pedir, vou procurar fazer”, disse Vitor Carvalho, nesta sexta-feira. “Todos os jogadores que chegarem estão aí para ajudar. A concorrência é normal no futebol”, disse Vitor Carvalho, nesta sexta-feira.

Nas outras posições, Argel Fucks não deverá mudar. Assim, ele praticamente repete a escalação que empatou com o Maringá (1 a 1), na última quarta-feira (23). Isso inclui colocar o meia Kady como “falso 9” no ataque. Na estreia, o time coxa-branca derrotou o Foz por 4 a 0, em Foz do Iguaçu.

Na Taça Barcímio Sicupira, o Coritiba tem 4 pontos em 2 jogos e lidera o grupo B. Faltam quatro rodadas. Os dois primeiros de cada grupo disputam as semifinais da Taça. O campeão da Taça garante vaga na final do Campeonato Paranaense.

CORITIBA x TOLEDO

Coritiba: Wilson; Sávio, Alan Costa, Alex Alves e Fabiano; João Vítor, Vítor Carvalho (Giovanni) e Matheus Bueno; Nathan, Kady e Iago Dias. Técnico: Argel Fucks

Toledo: André Luiz; Everton, Eduardo Dallagnol, Fabinho e Adriano; Netto, Revson, Jhonathan e Júlio Pacato; Eduardinho (Marcelinho) e Wayni. Técnico: Agenor Piccinin

Árbitro: Rogério Menon da Silva

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba, domingo, às 17 horas