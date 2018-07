Com ex e Bruna Marquezine, Neymar faz festa de aniversário para o filho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Davi Lucca, filho de Neymar Júnior, ganhou uma grande festa de aniversário no domingo (22) em Santos, litoral de São Paulo, na sede do Instituto que leva o nome do atleta, para festejar seus 7 anos, idade que ele completa em agosto.

Como no próximo mês o jogador estará novamente na França para seguir seu trabalho no Paris Saint-Germain, o evento foi antecipado.

Com a decoração feita com muitas bolas de futebol, chuteiras, camisas da seleção e enfeites nas cores da bandeira do Brasil, a comemoração reuniu, além do jogador, sua ex-namorada Carol Dantas, mãe do garotinho, e a atriz Bruna Marquezine, atual do craque.

Em vídeos publicados na rede social, é possível ver Neymar e Carol com Davi na hora do parabéns, além dele se divertindo com Bruna em um jogo em que um tentava derrubar o outro.

Entre os famosos que marcaram presença estavam o promoter David Brazil, o ator Thiago Gagliasso e o influencer Leonardo Picon, além de Rafaella Santos e Nadine Gonçalves, irmã e mãe do atleta.