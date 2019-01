Com golaço de estreante e brilho de Jean Mota, Santos faz 4 no São Bento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos goleiou o São Bento por 4 a 0 nesta quinta-feira, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A partida ficou marcada, principalmente, pela boa estreia do meia Soteldo. O "baixinho venezuelano" entrou em campo aos nove minutos do segundo tempo e marcou o seu primeiro gol com a camisa santista, aos 24. Ele fez um golaço ao encobrir o goleiro Renan após tabela com Derlis González.

Ex-renegado, Jean Mota foi o responsável por comandar a vitória santista ao marcar um gol-relâmpago, aos 14 segundos do primeiro tempo, e dar assistência para o gol de Derlis González, o segundo do alvinegro praiano. Copete, que também entrou na segunda etapa, fechou o placar para o Santos.

Com a vitória, a equipe santista mantém a liderança do Grupo A, com seis pontos. Na próxima rodada, o time de Jorge Sampaoli terá pela frente o clássico contra o São Paulo, domingo, às 17h (de Brasília), no estádio do Pacaembu.

O meia Jean Mota foi o destaque da partida. Autor do gol que garantiu que a vitória do Santos na primeira rodada, voltou a brilhar sob o comando de Jorge Sampaoli. Ele abriu o placar aos 14 segundos e foi o responsável pelo lançamento para o gol de Derlis González.

O gol logo nos primeiros segundos determinou o rumo da partida. Victor Ferraz fez cruzamento rasteiro para Jean Mota, que, da entrada da área, dominou, girou e chutou no canto esquerdo.

Logo depois, o São Bento teve boa oportunidade para empatar, mas um cabeceio do zagueiro Ewerton Páscoa parou no travessão.

O Santos não deu trégua e aproveitou os buracos do lado esquerdo da defesa do São Bento para aumentar a diferença. Em um contra-ataque, Jean Mota acionou Derlis González. O paraguaio invadiu a área, gingou em cima de um defensor e chutou cruzado para marcar o segundo gol.

Na etapa final, o Santos manteve o domínio, mas só voltou a marcar aos 24min. Soteldo, que atuou pelo lado esquerdo, driblou um adversário e tabelou com Derlis González. Na saída do goleiro, ele tocou por cima de Renan.

E havia tempo para o quarto gol, com a jogada iniciando pelos pés de Soteldo. Ele tocou de lado para Orinho, que, na linha de fundo, cruzou com perfeição para Copete desviar no canto direito.

SÃO BENTO

Renan; Edson Ratinho, Ewerton Páscoa, Diego Ivo, Marcelo Cordeiro; Paulinho, Fábio Bahia, João Paulo, Alex Maranhão (Tiago Luis); Mazola (Eder Luis), Alecsandro. T.: Marquinhos Santos

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Orinho; Alison, Diego Pituca, Jean Mota (Copete), Carlos Sánchez; Derlis González (Kaio Jorge), Felippe Cardoso (Soteldo). T.: Jorge Sampaoli

Estádio: Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP)

Juiz: Thiago Duarte Peixoto

Gols: Jean Mota, aos 14 segundos, Derlis González, aos 18min do primeiro tempo, Soteldo, aos 24min, e Copete, aos 32min do segundo tempo