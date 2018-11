Com lucro de R$ 56 mil por jogo, Paraná leva jogo com o Palmeiras para Londrina

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube decidiu levar a partida contra o Palmeiras, no dia 18 de novembro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, para o Estádio do Café, em Londrina. A transferência ainda depende de confirmação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A diretoria decidiu tomar essa decisão para aumentar a arrecadação. O clube tem lucro médio de R$ 56 mil por jogo na Vila Capanema no Brasileirão. Os dirigentes esperam vender toda a bilheteria para uma empresa, por cerca de R$ 500 mil. Além disso, por essa proposta, o Paraná não arca com as despesas relativas à realização do jogo, apenas o aluguel do estádio, de R$ 25 mil. A empresa vende os ingressos, paga as despesas e fica com o eventual lucro.

As negociações com empresários ainda estão em andamento. Só depois de definidas é que serão divulgados os preços dos ingressos.

O Estádio do Café tem capacidade para 36 mil lugares. Se todos os lugares forem vendidos com ingresso médio a R$ 50, a arrecadação será de R$ 1,8 milhão.

A Vila Capanema tem a segunda pior média de público do Brasileirão, com 5.924 pagantes por jogo.