Com mais ônibus, Rede Triar vai readequar linhas em Araucária a partir de fevereiro

Da Redação

A partir de 4 de fevereiro de 2019, a Superintendência de Transporte Coletivo de Araucária implantará readequação em regiões por onde passam as linhas do Linhão 01, Linhão 02 e Fonte Nova/Shangri-lá (21), São Francisco (24) e Ipês/Jatobá (14), integrantes do Transporte Integrado de Araucária (Triar). A frota ganhará reforço e o tempo de espera deve reduzir em grande parte dos casos. As melhorias ocorrerão nas regiões do Campina da Barra, Fonte Nova/Jardim Primavera, e Fazenda Velha. Outras regiões serão beneficiadas com ampliação da frota.

A reorganização nessas regiões é mais uma etapa na sequência de melhorias realizadas no transporte coletivo local (Triar). Não custa lembrar que Araucária reduziu a tarifa do Triar para R$ 2,90 (antes, R$ 4,25), implantou a tarifa domingueira para todos os moradores (passagem grátis com uso do cartão Triar), oferece o sinal grátis de internet em toda a frota e garantiu a gratuidade no transporte coletivo todos os alunos de escolas públicas do município e para pais/responsáveis que levam alunos (até 12 anos) para as aulas.

As mudanças valorizam locais com equipamentos públicos, como escolas, Cmeis, Cras e unidades de saúde. Também serão criadas linhas e horários novos por causa da demanda, enquanto algumas rotas do domingo deixarão de funcionar por baixa demanda.