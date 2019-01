Com Naiara Azevedo, Day e Lara lançam 2º DVD e já preparam projeto com Zezé e Luciano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sobrinha de Zezé Di Camargo e Luciano, Dayane de Oliveira conheceu Lara Menezes em 2015. Foram poucos anos desde então, mas a dupla se uniu e já tem um repertório de cerca de 200 composições.

Day e Lara, como são conhecidas hoje, tornaram-se famosas especialmente por hits como "Rapariga com Orgulho" e "Mendigata Sentimento", e lançaram seu segundo DVD nesta sexta-feira (18).

Mais intimista e gravado dentro da casa da cantora Naiara Azevedo, o novo projeto destoa do primeiro, gravado em uma balada. A nova produção tem participação não só de Naiara, mas também da dupla Marcos e Belutti.

"Decidimos chamar artistas que são de 'dentro de casa'. Naiara Azevedo, que é nossa amiga pessoal e de longa data, e Marcos e Belutti, que além de amigos, é do mesmo escritório", contam.

A dupla que já gravou com Maiara e Maraisa e Munhoz e Mariano diz que toda parceria é bem-vinda, mas que gostaria de gravar especialmente com cantores como Simone e Simaria, Bruno e Marrone e Marília Mendonça.

O novo DVD leva o nome "Traços", e seria a "soma dos traços da personalidade de duas pessoas e vozes diferentes que se completam". "As músicas são traços de outras pessoas. Os 'rabiscos' na hora de fazer essas músicas se tornam uma espécie de traço. A carreira que estamos escrevendo traçando objetivos, alvos..."

Além do novo DVD, as duas se preparam para lançar o projeto Vai Ce Bao Pra Lá ainda em 2019. A novidade terá participação de Zezé Di Camargo e Luciano, Cleiton e Camargo, Fátima Leão, Edson e Hudson e Di Paulo e Paulino, em um ambiente mais íntimo que o do DVD.

"Com amigos, família, cerveja, churrasco e muito 'modão', bem do jeito que a gente gosta".