Com Neymar e de visual novo, Bruna Marquezine é madrinha de mais um casamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acompanhada de Neymar, Bruna Marquezine foi madrinha de casamento da amiga Hatalia Oliveira, filha do ex-jogador e comentarista esportivo Zinho, em uma cerimônia a céu aberto realizada neste sábado (28) em um hotel localizado em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

A atriz foi uma das madrinhas de Hatalia e o noivo, Matthijs Boersma. Ela largou Neymar durante alguns minutos para entrar na cerimônia com o amigo Daniel Campos. Mesmo com a ligação "boleira" entre o pai da noiva e Neymar, o namorado de Marquezine não esavaá na lista de padrinhos do casal.

Em um dos vídeos publicados pelos convidados do casamento, Marquezine aparece enxugando as lágrimas enquanto ouvia os noivos se declararem no altar. Neymar registrou a namorada em sua rede social e "entregou" que ela mudou o visual após o fim da novela "Deus Salve o Rei".

Para a cerimônia da amiga, ela decidiu cortar o cabelo na altura dos ombros.Esse é o terceiro casamento que Neymar comparece nesta semana, o segundo ao lado de Marquezine.

Na terça (24), Neymar foi com a namorada e o filho, Davi Lucca, à cerimônia do ex-jogador Leo, do Santos, com Gabriela Pozzi. Na quinta (26), sozinho, o craque foi padrinho da união da empresária e amiga Samara Costa com o administrador Márcio Spinelli, em São Paulo.