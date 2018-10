Com outubro chuvoso, Itaipu abre vertedouro e propicia espetáculo para turistas

Da Redação Bem Paraná com Portal Itaipu

A chuvarada de outubro mudou o cenário da seca na bacia do Rio Paraná. Alguns dos mais de 40 reservatórios acima de Itaipu estão escoando o excedente não usado para a produção de energia. Com isso, sobrou água também em Itaipu. A usina está vertendo desde sábado, 27, às 21h. Espetáculo das águas que não se via há seis meses. Sorte para os turistas que visitam neste domingo, 28, os atrativos da usina. Pelo vertedouro estão passando 1.171 metros cúbicos de água por segundo, o equivalente a quase a vazão média das Cataratas do Iguaçu.

A previsão é que o vertimento permaneça até segunda-feira, 29, pela manhã. A última vez que Itaipu verteu foi em março deste ano, mas por questões operacionais. Neste ano, Itaipu já produziu mais de 78 milhões de megawatts-hora ante 77 milhões de MWh em 2017. É graças à mudança no tempo, do período de estiagem para o chuvoso, que a bandeira tarifária de energia elétrica, que estava vermelha até este mês, passará a amarela a partir de novembro.