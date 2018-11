Com pênalti perdido e expulsão de Higuaín, Juventus bate Milan e segue invicta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Juventus segue sem conhecer derrota no Campeonato Italiano. Neste domingo (11), o time de Massimiliano Allegri venceu o Milan por 2 a 0, com gols de Mandzukic e Cristiano Ronaldo, e segue invicta no torneio após 12 rodadas. Quando a vantagem ainda era mínima, Higuaín poderia ter deixado tudo igual contra sua antiga equipe, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti e ainda foi expulso nos minutos finais.

Com o resultado, a Juventus mantém a boa vantagem na liderança e vai a 34 pontos, seis a mais que o Napoli, segundo colocado. Já o Milan caiu para o quinto lugar, com apenas 21 pontos.

O próximo compromisso da Juventus no Italiano será no dia 24 de novembro, após a Data Fifa, quando a equipe recebe o SPAL. Já o Milan visitará a Lazio no Olímpico de Roma no dia 25.

O melhor da partida foi Mandzukic. O croata foi muito bem na partida. Além de ter marcado o primeiro gol da vitória de Juventus –o quinto dele na competição–, lutou o tempo todo e poderia ter marcado mais.

Em seu primeiro confronto contra o Milan com a camisa da Juventus, Cristiano Ronaldo quase passou em branco. O português mostrou sua habilidade com dribles e cruzamentos, mas sofreu duplamente: por vezes não foi acompanhado pelos companheiros nas descidas e, quando teve suas próprias chances, faltou capricho na finalização. Ele sofreu com a marcação de Romagnoli, principalmente na bola aérea, mas se redimiu com um gol no fim.

Os 45 minutos iniciais foram mornos. Em momento raro de perigo, Mandzukic aproveitou um belo cruzamento de Alex Sandro para cabecear firme para o gol logo aos sete minutos. A melhor chance da Juve depois veio só aos 32 minutos, quando Dybala quase encobriu Donnarumma e obrigou o goleiro se esticar para fazer a defesa.

A Juve controlava o jogo quando, aos 39 minutos, Suso tocou para Higuaín na área e Benatia afastou com a mão. O VAR entrou em ação e o árbitro marcou pênalti a favor do Milan. Contudo, Higuaín bateu mal e o goleiro Szczesny tocou na bola, que ainda bateu na trave antes de sair.

O relógio marcava dez minutos do segundo tempo quando a Juventus conseguiu uma falta perto da área. Dybala bateu muito bem e a bola bateu na trave antes e sair.

Comandado por Higuaín e suas descidas em velocidade, o Milan expressou reação. Faltou capricho na finalização. A Juve não deixou barato e respondeu com contra-ataque puxado por CR7, que entrou na área e bateu fraco, nas mãos do goleiro Donnarumma.

Rodríguez teve mais uma chance de empatar para o Milan: recebeu mais um grande passe de Higuaín, mas mandou a bola muito acima do travessão. Desta vez, Cristiano Ronaldo não perdoou na resposta. Aproveitou a sobra de um chute de Cancelo defendido por Donnarumma e mandou para o fundo das redes. Pouco depois, Higuaín foi expulso. A Juventus só precisou trocar passes e controlar a vantagem para manter o triunfo, que garantiu a invencibilidade e a boa vantagem liderança.

CONFIRA OS RESULTADOS DA RODADA:

Milan 0x2 Juventus

Atalanta 4x1 Inter

Roma 4x1 Sampdoria

Chievo 2x2 Bologna

Empoli 2x1 Udinese

Sassuolo 1x1 Lazio

Genoa 1x2 Napoli

Frosinone 1x1 Fiorentina

Torino 1x2 Parma

Spal 2x2 Cagliari