Com personalidade forte, Elana vem do sertão e promete não baixar a cabeça a ninguém

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anunciada pela Globo como a quinta participante do BBB 19, a engenheira agrônoma Elana, 25, é de Bom Jesus, no sertão do Piauí, a 635 quilômetros da capital Teresina. Ela tem o sonho de cursar medicina. De personalidade forte, a moça promete agitar a casa e levar o calor de sua terra para dentro do reality. "Tenho garra e sou daquelas mulheres que não abaixam a cabeça", conta. No programa da Globo, Elana quer se divertir e contagiar as pessoas com sua alegria.

E engana-se quem pensa que a maior influência de Elana para tentar uma vaga na casa veio dela mesma ou de amigos. Na realidade, quem mais a incentivou foram os próprios pais, dois apaixonados por BBB. Ela é filha de um pescador e de uma comerciante.

Para permanecer na casa, os trunfos de Elana deverão ser o bom papo, as habilidades na cozinha e a disposição para animar qualquer festa. Ela adora dançar forró. Solteira, a sister promete viver todas a experiências que puder. "Meus pais vão ficar decepcionados se eu me envolver com alguém na casa, mas avisei que não posso garantir nada", diverte-se.

Antes de entrar na casa, a engenheira trabalhava com coletas de amostras de solo para análise, o que exigia sacrifícios como ficar no sol quente. A piauiense saiu de casa aos 14 anos com o irmão após ganhar uma bolsa de estudos em uma cidade próxima. Lá, porém, não existia água encanada nem energia elétrica. Isso tudo a fez amadurecer mais rápido para a vida. Agora, quer dar uma vida confortável à família.

A Globo começou a divulgar nesta quarta a lista de participantes da 19ª edição do reality show, depois de muito mistério e pistas verdadeiras ou não dadas por Boninho, diretor do programa, pelas redes sociais.

O programa estreia dia 15 de janeiro e vai ao ar de segunda a sábado, após "O Sétimo Guardião" e aos domingos, após o Fantástico.

O número de participantes ainda não foi revelado, mas o comando do programa continua com Tiago Leifert, pelo terceiro ano consecutivo. Ele substituiu Pedro Bial, que assumiu o programa de entrevistas Conversa com Bial.

Três "ex-sisters" vão atuar como repórteres do programa: Ana Clara (BBB 18), Vivian Amorim (BBB 17) e Fernanda Keulla (BBB 13). A Globo fará ainda edições especiais nas redes sociais para a cobertura do programa. O Boletim BBB será de segunda, quarta e sexta, às 13h nas redes sociais do programa, com spoilers e conversa com os eliminados. O Bate-Papo BBB acontece às terças e trará o participante eliminado com suas primeiras impressões depois de sair da casa.

O reality promete ter "brothers" de diversas regiões brasileiras em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão. Para esta edição, as seletivas foram realizadas em 12 cidades e passaram, pela primeira vez, nas capitais Rio Branco (AC) e São Luís (MA).

A última edição, no ano passado, teve como vencedora a acriana Gleici, a primeira representante do estado entre os vencedores. Desde Kléber de Paula, conhecido como Bam Bam, o programa premiou seis participantes naturais do estado de São Paulo, dois do estado de Goiás, dois do estado do Rio Grande do Sul, dois do Rio de Janeiro, dois da Bahia, um do Mato Grosso do Sul, um de Minas Gerais, um do Paraná e um do Acre - Gleici, do BBB 18, foi a primeira participante de um estado no norte do norte do Brasil a vencer o reality.

Dentre os 271 participantes ao longo das 18 edições passadas, o BBB reuniu pessoas de 23 estados brasileiros - os estados do Amapá, Maranhão, Sergipe e Tocantins nunca foram representados por um participante. Entre eles, alguns saíram como mocinhos e outros, como vilões.