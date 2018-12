Com poucos recursos, moradora da zona sul de SP realiza Natal solidário há 20 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O quintal grande da casa de Creuza Conceição da Costa, 67, transforma-se uma vez por ano. Moradora de Engenheiro Marsilac, no distrito de Marsilac, extremo sul de São Paulo, ela realiza uma festa que se tornou uma das tradições de fim de ano do bairro.

No último dia 16 de dezembro, o Natal da Dona Creuza completou 20 anos e recebeu crianças da região e de outras localidades da zona sul, como Varginha e Paraisópolis. A ação é em família. O marido, quatro filhos e 18 netos colocaram a mão na massa.

A ideia do Natal solidário surgiu depois que ela trocou o Jardim São Bernardo, na zona sul, por Engenheiro Marsilac, há 21 anos. Antes de criar a própria ação, a aposentada atuou durante sete anos em uma associação que realizava um trabalho parecido, no Naufe (Núcleo de Apoio União e Fé), no antigo bairro.

Desde o primeiro Natal da dona Creuza, em 1999, foram realizadas 20 edições sem interrupção. O projeto sempre contou com a ajuda de voluntários. “Muitos amigos e pessoas próximas ajudam (apadrinhando as crianças)”, explica dona Creuza.

Na festa deste ano, que durou cerca de quatro horas, foram servidos cachorro-quente, bolo gelado, algodão doce e refrigerante. As doações começam a ser arrecadas, normalmente, em agosto.

“Neste ano, distribuímos 150 sacolas com brinquedo, roupa, sapato, balas, doces e itens de higiene pessoal”, diz a idealizadora do evento. “Consegui 40 cestas básicas e dei para as famílias que mais precisavam. Se tivesse condição daria para todos”, afirma.

Atualmente, dona Creuza recebe o benefício assistencial pago pela Previdência Social a idosos com mais de 65 anos e mantém um bazar de roupas e acessórios, próximo de onde mora.

Sem dinheiro, diz que toda a ajuda é bem-vinda para realizar o evento. A filha mais velha, Luciana Souza, 45, é quem administra o contato com doadores, por meio do Facebook (https://goo.gl/WqLBA4).

A idealizadora da festa diz que só não quer doações de um grupo em específico. “Não aceito ajuda de políticos. Odeio política”, explica. Para ela, sempre há segundas intenções por trás desse tipo de apoio.