Com recorde de Neymar, PSG vence Liverpool, mas não garante vaga antecipada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com direito a recorde de Neymar, o Paris Saint-Germain bateu o Liverpool por 2 a 1 nesta quarta-feira (28), no Parque dos Príncipes, em jogo válido pela quinta rodada do grupo C da Liga dos Campeões. O resultado ainda não garante o time francês nas oitavas.

Todos os gols da partida saíram ainda no primeiro tempo. Bernat abriu o placar aos 12min e Neymar foi decisivo aos 36min, ao aproveitar rebote de Alisson.

Com o tento, o camisa 10 do PSG chegou aos 31 gols e se tornou isolado o maior goleador brasileiro da história do torneio. Ele dividia a marca com Kaká, que tem 30. O terceiro da lista é Rivaldo, com 27.

O desconto dos ingleses foi anotado de pênalti, por Milner, aos 46min.

Agora o PSG é o vice-líder do grupo, com oito pontos. O Napoli (ITA), que venceu o Estrela Vermelha (SRB) por 3 a 1, é o primeiro, com nove. O Liverpool tem seis.

Na rodada final, em 11 de dezembro, Neymar e companhia garantirão a classificação com uma vitória simples sobre os sérvios fora de casa. Se ainda contar com um tropeço do Napoli (ITA) diante do Liverpool, o time francês ficará em primeiro no grupo.

No entanto, se empatar ou perder, precisará torcer para que os ingleses consigam no máximo um empate diante dos italianos.

Ainda nesta quarta, a Liga dos Campeões teve outros seis jogos. No grupo A, o Atlético de Madrid (ESP) venceu o Monaco por 2 a 0, enquanto o Borussia Dortmund (ALE) empatou sem gols com o Club Brugge (BEL). Com os resultados, espanhóis e alemães avançaram para a próxima fase.

No grupo B, o Barcelona (ESP) contou com a estrela de Messi, com um gol e uma assistência, para vencer o PSV (HOL) por 2 a 1 e, deste modo, garantir a classificação antecipada e a liderança da chave. Tottenham (ING) e Internazionale (ITA) disputam a outra vaga —em duelo nesta rodada, os ingleses levaram a melhor com vitória por 1 a 0.

Já no grupo D, o Porto (POR) venceu o Schalke 04 (ALE) por 3 a 1, com gol do brasileiro e ex-são-paulino Éder Militão. Ambos estão classificados às oitavas, com os portugueses na liderança da chave. Lanterna, o Lokomotiv Moscou (RUS) bateu o também eliminado Galatasaray (TUR) por 2 a 0.