Com reforços, Fluminense encara o Americano na Taça Guanabara

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense terá reforços para enfrentar o Americano nesta quinta-feira (24), às 21h30, em Bacaxá, pela segunda rodada da Taça Guanabara. O clube tricolor conseguiu reverter uma decisão judicial que o impedia de registrar seus reforços para a temporada 2019.

Com isso, Yony González, Marlon, Mateus Gonçalves, Caio Henrique, Luiz Fernando e Nathan Ribeiro tiveram seus nomes publicados no BID e estão liberados para enfrentar o Americano.

O motivo para a ação que impedia o registro dos atletas seria a falta de pagamento de uma fatia referente à transferência de Richarlison para o Watford, da Inglaterra. O Real Noroeste foi formador do jogador, ainda tinha um percentual de seus direitos econômicos e diz que não recebeu o dinheiro devido do Tricolor.

Dos novos inscritos, o atacante Yony González e lateral esquerdo Marlon atuarão como titulares na busca pela primeira vitória do Fluminense. Na estreia, no domingo passado, o time tricolor ficou no 1 a 1 com o Volta Redonda no Maracanã.

Com isso, Calazans e Mascarenhas deixam a equipe. Quem tembém terá uma oportunidade é o zagueiro Matheus Ferraz, contratado do Sport. Ele ocupará a vaga deixada por Digão, contundido.

Do outro lado, o Americano, que disputou uma fase preliminar do Campeonato Carioca antes de chegar à Taça Guanabara, busca a segunda vitória. Na estreia, a equipe de Campos derrotou a Portuguesa-RJ por 1 a 0 em Moça Bonita.

O Fluminense terá a seguinte escalação para enfrentar o Americano: Rodolfo; Ezequiel, Ibañez, Matheus Ferraz, Marlon; Airton, Bruno Silva (Caio Henrique), Daniel; Luciano, Yony González, Everaldo. T.: Fernando Diniz.

Estádio: Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)

Horário: 21h30 desta quinta-feira

Juiz: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)