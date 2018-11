Com seis baixas, Paraná Clube enfrenta o quarto pior do returno

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube tem seis baixas para a partida desta quarta-feira (dia 14) às 21 horas, na Vila Capanema, contra o Atlético-MG, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os novos desfalques são os zagueiros René Santos, suspenso por cartão vermelho no último jogo, e Jesiel, vetado por cláusula contratual, o lateral Mansur, lesionado, e o volante Jhonny Lucas, convocado para a seleção brasileira sub-20.

As outras duas baixas são mais “antigas”: o zagueiro Rayan e o lateral-direito Junior. Ambos seriam titulares nesta quarta-feira, mas seguem em recuperação no departamento médico.

Sem zagueiros disponíveis, o técnico Dado Cavalcanti vai improvisar o lateral-esquerdo Igor na defesa. Ele forma a dupla de zaga com Charles, recuperado de contusão.

A vaga de Mansur fica com Juninho, que vinha atuando como extremo e agora retorna à lateral, sua posição de origem. Com isso, a vaga de extremo fica com o ponta Rodrigo Carioca.

O meia-atacante Silvinho foi o escolhido para o lugar de Jhonny Lucas.

Nas partidas anteriores, Dado vinha utilizando o esquema tático 4-1-4-1. Com a entrada de Silvinho, a tendência é que mude para o 4-2-3-1. A linha de três ficaria com Andrey (direita), Silvinho (centro) e Rodrigo Carioca (esquerda).

GALO

O Atlético-MG não terá o ponta colombiano Chará, o centroavante Ricardo Oliveira e o volante Adilson. O técnico Levir Culpi conta com o zagueiro Iago Maidana, ex-Paraná, e o volante Galdezani, ex-Coritiba. O time mineiro vive um jejum de seis partidas sem vitórias – quatro derrotas e dois empates. A má fase não vem de agora: o Galo tem a quarta pior campanha do returno do Brasileirão (três vitórias, cinco empates e seis derrotas). Na classificação geral, porém, ainda está na sexta colocação e luta por vaga na Libertadores.

PARANÁ x ATLÉTICO-MG

Paraná: Richard; Wesley Dias, Charles, Igor e Juninho; Leandro Vilela e Alex Santana; Andrey, Silvinho e Rodrigo Carioca; Grampola. Técnico: Dado Cavalcanti

Atlético-MG: Victor, Emerson, Leonardo Silva, Iago Maidana e Fábio Santos; Matheus Galdezani e Elias; Luan, Terans e Cazares; Alerrandro. Técnico: Levir Culpi

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Local: Vila Capanema, quarta-feira às 21 horas