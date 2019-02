Com sensação de pressão, Athletico enfrenta o Paraná Clube na Vila Capanema

Redação Bem Paraná

O Athletico enfrenta o Paraná Clube neste domingo (3), às 17 horas, na Vila Capanema, pela 5ª rodada da Taça Barcímio Sicupira – o primeiro turno do Campeonato Paranaense. E o Furacão vem sentindo pressão. Primeiro, porque defende o título. Segundo, porque está mal na tabela. Terceiro, porque a pressão já custou cabeças e é acusada pelos jogadores.

Faltam duas rodadas – neste fim de semana e no próximo – para acabar a Taça Barcímio Sicupira. Os líderes do grupo A são Londrina e Operário (ambos com 7 pontos). Apenas os dois primeiros vão às semifinais. O Athletico está em 4º, com 4 pontos. Se não vencer, corre o risco de ser eliminado com uma rodada de antecedência – o último adversário será o Cianorte, na Baixada.

O Athletico é o atual campeão estadual. Na ocasião, conquistou o título usando um time de aspirantes. Neste ano, também está usando os aspirantes, mas os resultados são piores – uma vitória, um empate e duas derrotas em quatro jogos. Por causa disso, os próprios jogadores acusam uma certa pressão sobre o grupo.

“A gente demora a engrenar, mas ninguém vê. Só vê o resultado, não o que a gente demonstra”, disse nesta sexta-feira (1) o atacante Bergson – que, em 2018, era do time principal e agora está nos aspirantes. “Estou preparado para críticas. Domingo tem outro jogo importante, a gente está de novo sendo julgado”, falou. “É a primeira competição que está junto, a rapaziada pouco se conhece. Não é falta de esforço de todo mundo”.

O técnico Rafael Guanaes ainda não definiu o time que vai entrar em campo. A tendência, contudo, é a repetição da escalação que foi derrotada pelo Coritiba (2 a 1) na última quarta-feira (30). Mesmo porque o elenco do time de aspirantes é curto. E os jogadores do time principal não estão inscritos no Estadual.

PARANÁ x ATHLETICO

Paraná: Thiago Rodrigues; Eder Sciola, Rodolfo (Leandro Almeida), Bauermann e Guilherme Santos; Luiz Otávio e Fernando Neto; Alesson, Maicosuel e Rodrigo Carioca; Jenison. Técnico: Dado Cavalcanti

Athletico: Léo; Reginaldo, Robson Bambu, Eder Ferreira e Nicolas; Erick e Marquinho; João Pedro, Matheus Anjos e Anderson Plata; Bergson. Técnico: Rafael Guanaes

Árbitro: Rodolpho Toski Marques

Local: Vila Capanema, domingo, 17 horas