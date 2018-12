Com tabela definida, Brasil pode repetir 2014 e encerrar Copa América sem ir ao Maracanã

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O calendário oficial da Copa América foi divulgado nesta terça-feira (18), com a possibilidade de o Brasil só atuar no Maracanã caso chegue à final. A seleção brasileira jogou a Copa do Mundo de 2014 sob condição semelhante e acabou se despedindo da competição sem ir ao Rio de Janeiro.

Na fase de grupos, a equipe de Tite fará dois jogos em São Paulo e outro em Salvador. A abertura do torneio será no Morumbi, no dia 14 de junho, às 21h30. Em seguida, a seleção jogará na Arena Fonte Nova, no dia 18, no mesmo horário. Por fim, encerra a primeira etapa do torneio no dia 22, às 16h, na Arena Corinthians.

Na etapa de mata-mata, caso avance em primeiro no seu grupo, o grupo brasileiro vai atuar em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, em 27 de junho, às 21h30. Se passar às semifinais, retornará em 2 de julho, às 21h30, ao Mineirão, palco da fatídica derrota por 7 a 1 para a Alemanha, em Belo Horizonte.

Caso vença na capital mineira, jogará, enfim, no Maracanã, em 7 de julho, às 17h. Neste chaveamento, a seleção passaria por todas cidades e estádios que sediarão a competição.

No entanto, o trajeto poderá ser diferente caso o Brasil fique em segundo no seu grupo. Deste modo, atuaria já nas quartas-de-final no Rio, em 2 de julho, às 21h30. Eventuais disputas de semifinal e final não teriam alteração de local ou data para a seleção brasileira.

Os adversários do Brasil na fase de grupos ainda não foram definidos —o sorteio acontecerá em 24 de janeiro, no Rio. Além do anfitrião, participarão da competição Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, membros da Conmebol, além de Japão e Qatar, convidados.

A atual campeã é a seleção chilena, que venceu a edição especial centenária, em 2016, nos Estados Unidos, e também a disputa do ano anterior, em seu país.