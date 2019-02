Com titulares, Grêmio goleia São Luiz e vira líder isolado do Gaúcho

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio virou líder isolado do Campeonato Gaúcho 2019 em alto estilo. Nesta quinta-feira (31), no complemento da quarta rodada, o time de Renato Gaúcho fez 4 a 0 em cima do São Luiz-RS com atuação dominante e sem margem para sustos. Novamente com titulares, o clube gremista conseguiu abrir vantagem em relação ao Caxias na tabela de classificação.

Everton, Marinho, Luan e Walter Montoya fizeram os gols do Grêmio. O quarto gol foi marcado pelo estreante da noite -emprestado pelo Cruz Azul-MEX.

A liderança isolada no Gauchão é resultado da vitória do Grêmio e da derrota do Caxias para o Novo Hamburgo por 2 a 1, na quarta-feira, no Vale dos Sinos. A equipe gremista chegou a 10 pontos e o time de Caxias do Sul parou nos 7 pontos.

Na próxima rodada, o Grêmio visita o Caxias às 17h (Brasília) de domingo. O São Luiz-RS recebe o Novo Hamburgo na terça-feira (5), às 20h30.

O cronômetro marcava míseros dois minutos e Everton foi derrubado na área. A queda ocorreu após claro toque do zagueiro na canela do meia-atacante do Grêmio, mas Leandro Vuaden mandou seguir e não marcou pênalti. "Foi pênalti claro. Falei para o Vuaden que ele ia olhar na TV e iria se arrepender. Depois ele vai ver, mas falei que foi claríssimo", disse Everton.

Marinho na direita e Everton na esquerda. Foi assim que o Grêmio começou o jogo, mas ao longo da partida os dois inverteram diversas vezes o lado. Everton também ganhou liberdade para entrar na área e fazer as vezes de um segundo atacante. Marinho manteve intensidade que roubou a cena diante do Juventude, na segunda-feira.

Luan ditou o ritmo do ataque do Grêmio, flutuando entre os volantes e zagueiro rivais. Como nos velhos tempos. Saiu dos pés do camisa 7 a boa chance antes do placar ser aberto. Jael, por sua vez, mostrou mobilidade e ainda conseguiu participar de bons lances ofensivos. Foi em rebote de falta cobrada pelo centroavante que Everton, livre, marcou no primeiro tempo.

Marinho coroou a boa atuação com um golaço. Em jogada individual, o meia-atacante puxou para dentro e chutou colocado no ângulo direito de Carlão. A linda finalização foi aos cinco minutos do segundo tempo, mas não mudou a atitude do Grêmio.

Tanto que aos 13, Luan cobrou pênalti após desvio de mão da zaga do São Luiz e marcou. Na sequência, ainda houve tempo para Montoya chutar rasteiro, cruzado, e marcar o quarto gol gremista.

GRÊMIO

Paulo Victor; Leonardo, Paulo Miranda, Geromel, Bruno Cortez; Michel, Maicon (Rômulo), Marinho (Montoya), Luan, Everton; Jael (Felipe Vizeu). T.: Renato Gaúcho

SÃO LUIZ-RS

Carlão; Maicon, Pablo, Ricardo, Marcio Goiano; Régis, Clayton, Tauã (Janderson), Anderson Paraíba (Jeferson Falcão); Thiago Alagoano (Vavá), Marcão. T.: Paulo H. Marques

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Público: 9.605 pessoas (8.143 pagantes)

Renda: R$ 291.855,00

Juiz: Leandro Vuaden

Cartões amarelos: Marcão, Pablo (São Luiz)

Gols: Everton, aos 17min do primeiro tempo; Marinho, aos 5min, Luan, aos 13min, e Montoya, aos 36min do segundo tempo