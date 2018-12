Com título na Sul-Americana, calendário do Atlético em 2019 tem três disputas internacionais

Da Redação Bem Paraná com site CAP

O título da Conmebol Sul-Americana, na noite/madrugada de quarta pra quinta (12 e 13), também enche o calendário de 2019 do Athletico Paranaense. Com a conquista inédita, o Furacão se credenciou para a disputa de mais três competições na próxima temporada.

Além dos compromissos tradicionais, como Campeonato Paranaense, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Rubro-Negro também terá pela frente a Conmebol Recopa, a Conmebol Libertadores e a Suruga Bank.

A Recopa é a disputada entre os campeões dos dois maiores torneios das Américas: Conmebol Libertadores, cujo vencedor foi o River Plate, e a Conmebol Sul-Americana. Serão duas partidas, a primeira com mando do Furacão, prevista para o dia 20 de fevereiro. A volta, com mando do River Plate, deve acontecer no dia 6 de março.

A Suruga Bank, que geralmente é disputada no mês de agosto, é um duelo entre o campeão da Conmebol Sul-Americana e o vencedor da Copa J. League, do Japão. A partida única, que define o campeão, acontece em solo japonês, no estádio do representante da J. League.

Além disso, o Furacão irá participar da próxima edição da Conmebol Libertadores, a partir da fase de grupos. Será a terceira participação do Athletico no torneio nesta década [2014, 2017 e 2019] e a sexta na história [na década anterior, participações em 2000, 2002 e 2005].