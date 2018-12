Com título, Tiago Nunes consegue feito inédito no Atlético

Redação Bem Paraná

O técnico Tiago Nunes conseguiu não apenas vencer a Copa Sul-Americana com o Atlético, após derrotar o Junior de Barranquilla, nos pênaltis. Conseguiu não apenas o primeiro título internacional do clube. Não bastasse isso, o treinador entrou para a história do clube paranaense como o primeiro a conquistar dois títulos em um ano. Ele começou o ano como campeão estadual pelo Atlético. E encerrou como campeão da Sul-Americana.

Ninguém tinha conseguido algo semelhante na história do Atlético. Além dos títulos estaduais, o Atlético ostenta também a Série B de 1995, a Seletiva da Libertadores de 1999 e o Brasileirão de 2001.

Na Série B de 1995, o técnico do Atlético era Pepe, ex-jogador do clássico Santos dos tempos de Pelé. Naquele ano, contudo, o campeão estadual foi o Paraná Clube, que tinha Otacílioi Gonçalves como treinador.

Em 1999, o Atlético sagrou-se campeão da Seletiva da Libertadores, sob o comando de Oswaldo Alvarez, o Vadão. Na campanha, passou por Portuguesa, Internacional, São Paulo e Cruzeiro. Com isso, conseguiu vaga na Libertadores pela primeira vez em sua história. No mesmo ano, o campeão paranaense foi o Coritiba, treinado por Abel Braga.

Até então, a única vez em que o Atlético conseguiu dois títulos no mesmo ano havia sido em 2001. Mas os treinadores eram outros. No Campeonato Paranaense, Flávio Lopes. No Brasileirão, Geninho.

“Eu cheguei ao Atlético para fazer um trabalho de base. Morei quatro meses dentro do CAT para conhecer tudo: Departamento Médico, rouparia, cozinha… Aproveitei e agradeço cada segundo. Espero que continue por muito tempo”, disse Tiago Nunes, na madrugada de ontem, após o título da Sul-Americana. “Todos os clubes por que passei foram muito importantes. Mas é aquele momento em que as coisas convergem para acontecer. A gente ganhou o Estadual com aquela rapaziada e agora conquista esse título… Tomara que isso perdure por muito tempo. A relação de amor com este clube é eterna”, afirmou.

Outros bicampeões

Se Tiago Nunes virou um caso raro, o Atlético tem outros nove bicampeões no elenco. São eles os goleiros Santos e Gabriel, o lateral Diego Ferreira, os zagueiros Zé Ivaldo e Léo Pereira, o lateral Renan Lodi, o volante Bruno Guimarães e os meias Demethryus e Marcinho. Os nove fizeram parte da campanha do título estadual. E chegaram a ser inscritos na Libertadores. Léo Pereira, Renan Lodi e Bruno Guimarães foram titulares nas duas conquistas.