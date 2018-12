Com três de Bale, Real vence o Kashima e vai em busca do sétimo título mundial

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao contrário do River Plate (ARG), eliminado nas semifinais do Mundial de Clubes para o Al Ain (EAU), o Real Madrid espantou a zebra e garantiu nesta quarta-feira (19) sua classificação à decisão do torneio intercontinental.

Com três gols do galês Gareth Bale, os espanhóis venceram o Kashima Antlers (JAP) por 3 a 1 e enfrentarão no sábado (22) o time dos Emirados, anfitrião da competição, na final.

O primeiro e o segundo gols tiveram a participação do lateral esquerdo brasileiro Marcelo, que serviu Bale para marcar nas duas oportunidades.

O Real vai em busca de seu sétimo título do Mundial de Clubes, o terceiro consecutivo. A equipe madrilena conquistou a taça nas edições de 1960, 1998, 2002, 2014, 2016 e 2017.

Desde que o torneio assumiu o formato atual, em 2005, com quartas de final e semifinal reunindo clubes de todos os continentes, o Real Madrid enfrentou apenas duas vezes adversários sul-americanos na decisão.

Em 2014, superou o San Lorenzo (ARG) por 2 a 0 e ficou com o título. No ano passado, bateu o Grêmio de Renato Gaúcho por 1 a 0 e conquistou a taça.

Em 2016, os espanhóis enfrentaram o Kashima Antlers na final e chegaram a estar perdendo por 2 a 1, mas levaram o jogo para a prorrogação com um empate em 2 a 2 no tempo normal e terminaram vencendo por 4 a 2.

A última vez que o clube foi à partida decisiva e perdeu aconteceu há 18 anos. Na ocasião, o Boca Juniors (ARG) enfrentou o gigante espanhol e venceu por 2 a 1.

Caso conquiste o título, será o primeiro Mundial do Real na era pós-Cristiano Ronaldo. Maior artilheiro da história do clube e tricampeão do torneio, o português foi decisivo nos últimos dois títulos, marcando três gols na final contra o Kashima em 2016 e o gol da vitória sobre o Grêmio em 2017.

KASHIMA ANTLERS

Sun Tae; Nishi (Anzai), Jung, Shoji, Shuto Yamamoto; Nagaki (Uchida), Leo Silva, Endo (Leandro), Serginho, Abe; Doi. T.: Go Oiwa

REAL MADRID

Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Marcos Llorente, Kroos, Modric; Bale (Asensio) (Casemiro), Benzema, Lucas Vásquez (Isco). T.: Santiago Solari

Estádio: Zayed Sports City Stadium, Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos)

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (Brasil)

Cartões Amarelos: Shuto Yamamoto (Kashima); Carvajal (Real Madrid)

Gols: Doi, aos 33min do 2º tempo (Kashima); Bale, aos 44min do 1º tempo, aos 8min do 2º tempo e aos 9min do 2º tempo (Real)