Com um quê de ‘ET’, ‘Bumblebee’ dá fôlego à franquia dos ‘Transformers’

Lycio Vellozo Ribas

Primeiro, veio ‘Transformers’, de 2007. Depois, ‘Transformers: A Vingança dos Derrotados’, de 2009. O terceiro é ‘Transformers: O Lado Oculto da Lua’, de 2011. Seguem-se ainda ‘Transformers: A Era da Extinção’, de 2014, e ‘Transformers: O Último Cavaleiro’, de 2017. Era para a franquia já ter implodido, com cinco filmes meio iguais. Mas eis que a Hasbro (que criou os robôs que se transformam em carros) e a Paramount (que faz os filmes) conseguiram tirar um coelho robótico e amarelo da cartola. E ele atende pelo nome de ‘Bumblebee’, que estreia nesta terça-feira (25) em Curitiba.

A produção deixou os fãs em dúvida, se a franquia havia sofrido um reboot ou se ‘Bumblebee’ teria conexão com os longas anteriores. Pois bem: há, sim, ligação com a franquia. Tudo começa no planeta Cybertron, durante a rebelião dos Autobots contra os Decepticons. É nessa batalha que Bumblebee, o fiel escudeiro de Optimus Prime, acaba mandado à Terra, com a missão de estabelecer uma base dos Autobots.

Mas isso se passa em 1987, vinte antes dos acontecimentos do primeiro ‘Transformers’. Bumblebee toma a forma não do Camaro amarelo, e sim de um Fusca – como era na concepção original. Nessa forma, ele é encontrado pela jovem Charlie Watson (Hailee Steinfeld), com recém-completados 18 anos e cheia de problemas pessoais. Charlie descobre que o Fusca é, na verdade, o robô Bumblebee – o nome, aliás, é ela quem dá. Ambos ficam amigos. Os problemas de Charlie pareciam ter acabado. Ou não, já que Bumblebee é procurado não apenas por Decepticons, mas também por militares de olho na tecnologia alienígena.

‘Bumblebee’ está mais para um filme ao estilo Sessão da Tarde que para um filme ao estilo Transformers. Claro que tem batalhas robóticas, mas o roteiro de Christina Hodson foca principalmente na relação entre a menina e o transformer. Quase soa como o clássico ‘ET’, de Steven Spielberg. ‘Bumblebee’ provavelmente não vai virar um clássico, mas traz fôlego suficiente para dar uma lufada de ar fresco em uma franquia à beira da extinção.