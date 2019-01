Com VAR a partir das quartas, Paulista começa em paz

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de toda a confusão criada na grande decisão do ano passado, o Campeonato Paulista está de volta com os ânimos menos acirrados.

O técnico Felipão afirmou que o caneco do Estadual é a primeira meta do forte Palmeiras, depois de o presidente Maurício Galiotte, revoltado com possível interferência externa, ter rebaixado o Paulistão a "Paulistinha".

Atual bicampeão, o Corinthians busca o tri estadual que não vem desde 1939.

O São Paulo mais uma vez terá a missão de encerrar o mais longo jejum entre os grandes do Estado: não fatura o Estadual desde 2005. Com reforços de peso, como Hernanes e Pablo, a torcida vê o time com boas chances.

Já o Santos, do técnico Sampaoli, demora a contratar e terá de provar que não é a quarta força. A camisa do maior finalista do Estadual dos últimos tempos pesa.

Já os clubes do interior tentarão surpreender.

Afinal, começar o semestre com a taça não fará mal a ninguém.