Com ventos fortes, Curitiba tem mais um dia com queda de árvores e destelhamento

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A chuva mais forte em Curitiba nesta tarde de quinta-feira (17) já faz estragos em bairros da Capital. Das 14 horas às 15h30 a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil registrou 11 ocorrências relacionadas a quedas de árvores e galhos em via pública nos bairros Uberaba e Boqueirão. Dois casos de destelhamento foram registrados no Uberaba, na Rua Antônio Andriguetto, e outro na Rua Lurdes Rzinger Correia.

A Guarda Municipal está providenciando lonas para o atendimento emergencial. Equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, da Defesa Civil e da Superintendência de Trânsito trabalham para atender as ocorrências, com prioridade para os casos nos quais as árvores estão bloqueando a rua.

O cidadão que precisar comunicar a Prefeitura sobre a queda de árvores em via pública deve utilizar o telefone 156 da Central de Atendimento ao Cidadão ou pelo site (www.central156.org.br). O atendimento acontece por ordem de chamada e também de acordo com a gravidade da situação relatada.

A Defesa Civil registra as ocorrências que chegam ao município pelo telefone de emergência 199, pelo 156 e pelo 153 (Centro de Operações da Defesa Social - Guarda Municipal). Outras situações decorrentes de chuvas ou temporais podem ser atendidas pelo Corpo de Bombeiros (193) e pela Copel.

Mais cedo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para Curitiba, Região Metropolitana e Litoral do Paraná. De acordo com o aviso, entre as 10 horas desta manhã à meia noite da sexta-feira, 18, poderão ocorrer para chuvas intensas, com fortes ventos e possibilidade de queda de granizo.

"Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 Km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos", afirma o comunicado do Inmet

A condição de instabilidade que causou um temporal com ventos fortes no Litoral do Paraná, na tarde de quarta-feira (16) ainda continua por toda a região e Simepar destaca as condições climática propícias as novas tempestades e temporais nesta quinta-feira (18).

Mais informações em breve.