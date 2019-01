Combate à intolerância reúne líderes de 30 grupos religiosos

SMCS

O Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, celebrado em 21 de janeiro, será marcado por uma grande contraternização entre lideranças religiosas de Curitiba. A Assessoria de Igualdade Racial e Direitos Humanos vai promover na segunda-feira (21/1) uma reunião inter-religiosa, das 10h às 12h, no prédio central da Prefeitura, no Centro Cívico. São esperados representantes de 30 grupos religiosos diferentes.

O encontro terá apoio do Conselho Parlamentar pela Cultura da Paz (Conpaz) e Iniciativa das Religiões Unidas (URI). A data 21 de janeiro marca o aniversário da morte de Mãe Gilda, que se tornou ícone da luta contra a intolerância religiosa no Brasil.

Segundo o assessor de Política da Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura, Adegmar Silva, o Candieiro, o objetivo da reunião é o fortalecimento do diálogo e da harmonia inter-religiosa na cidade.

“É fundamental continuarmos a reafirmar os valores universais do respeito, da harmonia e da paz para superar a indiferença com que se tratou este problema durante muito tempo”, explicou Candieiro.

Para a Assessoria de Igualdade Racial e Direitos Humanos o tema da reunião é especialmente sensível, pois as religiões de matriz africana são as que mais sofrem com a intolerância e a perseguição. “Todos têm o direito de praticar sua crença de acordo com seus costumes, tradições e valores”, completou Candieiro.

Janeiro é um mês repleto de datas significativas neste âmbito da religiosidade. Além do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, no dia 21 também é celebrado o Dia Mundial das Religiões. Já 30 de janeiro é o Dia da Não Violência e da Paz, em homenagem a Mahatma Gandhi.

Participações

Confirmaram presença na reunião de segunda-feira Iya Gunã, Baba Kibanazambi e líderes do candomblé e da umbanda; Fernando Klinger, pastor da Igreja Quadrangular de Curitiba;dom Naudal Alves Gomes, bispo da Diocese Anglicana do Paraná e primaz da Igreja Episcopal do Brasil; dom Jeremias, arcebispo da Igreja Ortodoxa; e pastor Marcos Alves da Silva, da Igreja Presbiteriana do Brasil.

Também participam representantes do Ministério Público do Paraná, da Igreja Batista, do Hare Krishna, da Fe Bahá’i, Gnose, da Associação Inter-religiosa de Educação (Assintec), de budistas e luteranos, do Judaísmo e do Islamismo, da Antroposofia e da Eubiose, de Brahma Kumaris, da Antiga e Mística Ordem Rosacruz (Amorc), da Igreja Messiânica, de ciganos e povos indígenas, além de observadores diversos ligados ao movimento inter-religioso.

Aviso de pauta: Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa

Data e horário: 21 de janeiro, das 10h às 12h

Local: Salão Nobre da Prefeitura de Curitiba. Avenida Cândido de Abreu, 817, Centro Cívico, 1º andar.