Começa neste sábado a terceira edição da Espetacular - Mostra de Artes para Crianças

Redação Bem Paraná com assessoria

Há três anos, Curitiba vem sediando uma das maiores mostras de artes para crianças do Brasil, a Espetacular. Teatro, circo, dança, performance, música, artes visuais, literatura e contação de histórias fazem parte da programação deste evento, que vem se consolidando e crescendo a cada edição. Este ano, a Espetacular, que será realizada de 10 a 18 de novembro, conta não só com importantes atrações nacionais, mas também internacionais. Os espetáculos, shows, exposições e outras ações da Mostra irão ocupar, durante nove dias, diversos espaços da cidade como teatros, centros culturais, praças e parques. Tudo de graça!

Um dos grandes destaques desta edição é a participação da Companhia Mafalda, da Suíça, que irá apresentar o espetáculo de dança-teatro “Vicky Iza Las Velas”.

Foram quase 200 trabalhos inscritos, destes, cerca de 20 foram selecionados. A curadoria ficou por conta da arte-educadora Luciana Varaschin, da diretora de teatro Fátima Ortiz e da própria idealizadora da Mostra, Michele Menezes. “O que se verá na Mostra permitirá identificar os cuidados e todo o zelo e dedicação dos artistas que produzem para crianças. Estamos contando com gente que se dedica a este fazer, trazendo em suas propostas a presença das dinâmicas: arte-educação, socialização, subjetividade, transformação e reflexão. A convergência das escolhas reside na qualidade dos trabalhos que devem garantir que a arte se faça presente de modo delicado e vivo. Imprimindo novidades técnicas e de visão de mundo”, declara a diretora Fátima Ortiz. “As atrações todas revelam que o lúdico e o poético têm um lugar especial na vida da criança. Alguns dos nossos critérios foram: a valorização da cultura local ou regional, sempre traçando contornos universais; a presença das soluções artesanais e do uso das novas tecnologias valorizando a tradição e o novo e, mais que tudo, aquilo que é perene: o poder de encantamento e da fruição da beleza”, destaca Luciana. “Acreditamos que momentos de encontros sensíveis, onde a arte se faz presente, são momentos que fazem bem a todo o planeta. A Mostra é como se fosse uma sessão de acupuntura na Terra e que repercute na vida de todos os seres”, aspiram as curadoras.

Michele Menezes, diretora geral da Mostra, conta que a Espetacular tem em sua origem um desejo genuíno de resgatar a simplicidade da infância, a sensibilidade, o tempo lento das descobertas onde as crianças possam experienciar e compartilhar momentos de diversão e poesia. “É um evento que une diversas expressões artísticas e que se fortalece a cada dia, pois entende a cultura como parte fundamental da formação humana. A democratização da arte e o exercício de formação de plateia são ações de grande importância social”, ressalta.



Outro objetivo é proporcionar um espaço de encontro e diálogo entre artistas, fazedores de arte para crianças, programadores e curadores de festivais, para que, através de ações de formação e fomento, seja possível ampliar as conexões e fortalecer as articulações na criação, produção e circulação de trabalhos voltados para o público infantil.



“Acreditamos que o contato com a arte estimula a imaginação e a criatividade, promove o desenvolvimento da subjetividade e permite abertura para um olhar mais sensível, curioso e questionador”, acrescenta Maíra Lour, colaboradora artística da Mostra.



“A resposta da criança à arte e ao lúdico é imediata, uma criança que tem acesso a projetos artísticos se torna um adulto mais sensível e preparado para lidar com o mundo. E o mundo precisa de mais adultos assim. Aspiro que a Mostra se transforme em um Festival com projeção internacional. Existem poucas iniciativas como esta no Brasil, que promove a circulação e o intercâmbio de artistas, a capacitação de arte educadores e também busca compreender o perfil do público, convidando toda a família a participar ativamente do evento”, conclui Michele.

Mesmo sendo totalmente gratuita, uma das preocupações da Mostra é garantir o acesso às crianças da rede pública de ensino. Por isso, escolas e projetos sociais podem agendar grupos para assistirem aos espetáculos. Para o público em geral os ingressos serão distribuídos uma (1) hora antes das apresentações, na bilheteria dos espaços, considerando a disponibilidade de lugares.

A realização da Espetacular é da Pró Cult por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e conta com o incentivo do Banco do Brasil e da Celepar.

