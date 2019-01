Começa o pré-carnaval de Curitiba. Seis blocos desfilam neste fim de semana

Maitê Ritz, Barulho Curitiba

Curitiba é conhecida pelo seu excepcional pré-carnaval, que tem uma agenda extensa de eventos, que vão desde a cena eletrônica até os amantes do rock: tudo isso no (quase) carnaval. Neste fim de semana, seis blocos especiais queimam a largada do carnaval curitibano.

VEJA A PROGRAMAÇÂO DOS SEIS BLOCOS QUE DESFILAM NESTE FIM DE SEMANA NO BARULHO CURITIBA

E é só o começo. Afinal, o precursor e maior bloco de Curitiba, o Garibaldis e Sacis, comemora 20 anos de folia. “Estamos com a programação visando a comemoração dos 20 anos. Começamos no ano passado com nossas oficinas e também estão rolando os ensaios fechados”, diz Leandro Leal, coordenador do bloco. O primeiro desfile será dia 25 de janeiro, às 18h30 no Memorial de Curitiba com os Garibaldinhos, que desfilam também no dia 3 de fevereiro, às 15 horas, na Praça João Cândido. No dia 27/01, os Garibaldis, junto com os Pretinhosidade e Ela Pode Ela Vai vão desfilar na Vila Torres. No dia 17/02, a folia será às 15 horas na Avenida São José, no Sítio Cercado e no dia 24 de fevereiro, a festa será na Avenida Marechal Deodoro.

O bloco Garibaldis e Sacis surgiu em 1999 e se dedica a alegrar o pré-carnaval em Curitiba. Foi criado por músicos e foliões ligados à Faculdade de Artes do Paraná (FAP), ao grupo Mundaréu, e a outros grupos artísticos e teatrais da cidade.