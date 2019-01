Começaram nesta seguinda-feira (28) as atividades do Festival de Férias - Verão 2019 de Curitiba. As ações nas regionais seguem até o dia 8 de fevereiro. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude e oferta uma variedade de brinquedos e brincadeiras para as crianças em 14 locais públicos da cidade. As atividades esportivas e recreativas gratuitas são oferecidas de segunda a sexta-feira, das 14 às 17 horas. O festival também faz parte da programação do Verão Curitiba 2019.

No primeiro dia do Festival de Férias no Boqueirão, houve jogos de tabuleiro, futebol de botão, tênis de mesa, amarelinha, pula-pula, perna de pau, atividades esportivas com bola, entre outras brincadeiras. Muita gente que passou pela Rua da Cidadania do Boqueirão, ontem, foi surpreendida pela variedade de brinquedos e brincadeiras à disposição da criançada. Moradora do Hauer, Marinei Claudia Henning, mãe do menino João Victor, de 4 anos, esteve no posto de atendimento da Secretaria de Finanças e acabou estendendo o tempo na Rua da Cidadania para brincar e fotografar o filho.

“Este é um dos 14 espaços públicos que temos atividades de férias, a partir de hoje (ontem), com a participação dos professores da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude e com a equipe da Fundação Cultural de Curitiba, para que as crianças aproveitem o final das férias. Curitiba é dos curitibinhas”, disse o prefeito, que estava acompanhado do secretário do Esporte, Lazer e Juventude, Emílio Trautwein, e do administrador da Regional Boqueirão, Ricardo Dias.