Cometa do Natal vai passar 'perto' da Terra neste domingo

Da Redação Bem Paraná com sites

Neste domingo (16), nove dias antes do Natal, um astro vai passar próximo da Terra. É o chamado Cometa do natal, ou, 46P/Wirtanen, um cometa que costuma passar por aqui de tempos em tempos e foi carinhosamente chamado de Cometa do natal por causa da época do ano. Nem sempre ele fica visível para nós aqui na Terra, mas desta vez ele estará razoavelmente próximo, cerca de 11,5 milhões de quilômetros, ou 30 vezes a distância entre Terra e Lua.

Ele pode até ficar visível no final da tarde de domingo, na cor esvereada. Sua passagem será acompanhada por astrônomos de todo o mundo, e também pela agêncai espacial americana, a Nasa.