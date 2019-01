Comitê dos governos do Paraná e federal vai cuidar de concessões de rodovias e aeroportos

O governador Carlos Massa Ratinho Junior afirmou nesta quinta-feira (31) que o Governo do Paraná e o governo federal formarão um comitê para discutir projetos de concessão na área de aeroportos e rodovias no Estado. Segundo ele, esta decisão é um dos resultados da agenda que cumpriu em Brasília no dia anterior.

“Fizemos uma agenda muito produtiva em Brasília, em especial na discussão sobre concessões”, afirmou o governador. Ratinho Junior adianta que o comitê deverá reunir técnicos do Estado e da União, e terá a participação a participação do legislativo, dos municípios e do setor produtivo.

Para Ratinho Junior, o Paraná deve estar em sintonia com o programa nacional de concessões que deve ser anunciado nos próximos meses. “A receptividade foi muito boa e saímos animados com a velocidade com que todas as obras de infraestrutura poderão ser realizadas em parceria com o Governo Federal”, disse.

DELEGAÇÃO - Um dos assuntos que serão discutidos no comitê é a renovação da delegação das rodovias federais que formam o Anel de Integração e o processo de abertura de um novo processo de concessão deste e de outros trechos de estradas que cortam o Estado.

O governador afirmou que uma das prioridades do processo envolvendo as concessões rodoviárias no Paraná é que as tarifas sejam muito menores dos que as praticadas atualmente.