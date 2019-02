Como antecipar o pagamento da fatura do cartão de crédito

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar terminou o mês de janeiro com recuo de quase 6%, cotado a R$ 3,6590 nesta quinta-feira (31), uma queda de 1,74%. A retração é a primeira ante o real desde outubro do ano passado, quando a euforia eleitoral derrubou a moeda americana.

Com isso, pessoas que fizeram compras no cartão de crédito em moeda estrangeira podem antecipar o pagamento da fatura e se beneficiar da baixa.

Nesta quinta, a Bolsa brasileira conseguiu minimizar o peso que a Vale tem sobre o mercado e fechou o mês de janeiro em alta de 10%.

- Por que antecipar o pagamento?

Quem tem compras em moeda estrangeira pode pagar a fatura antes e aproveitar a queda do dólar

- Quando fazer

A qualquer momento do mês, mesmo antes da fatura ser fechada

- Como fazer

Nos aplicativos dos cartões, central de atendimento ou internet banking

- O problema

Para efetivamente travar a despesa em dólar, é preciso quitar a fatura integralmente. Se a fatura vence no dia 10, mas o salário cai só no dia 5, talvez o consumidor não tenha dinheiro para aproveitar a queda do câmbio

- Em quais bancos vale a pena?

Santander

Bradesco

Banco do Brasil

Caixa

- Em qual não vale?

No Itaú, há apenas uma "pedalada". Se o cliente antecipar o pagamento, na fatura seguinte será cobrada a diferença entre a data do pagamento e do fechamento original da fatura. Na prática, a antecipação não serve para travar o câmbio

- Quando não há oscilação do câmbio no cartão?

No Nubank, despesas em moeda estrangeira são convertidas pelo dia da compra

Na Caixa, é possível escolher o dólar do dia da compra ou do fechamento

A partir de março de 2020, bancos serão obrigados a ter como primeira opção o dólar do dia da compra