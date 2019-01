Como fugir do preconceito contra os problemas emocionais

Redação Bem Paraná, com assessoria

Somos um dos campeões em número de casos de depressão e transtornos de ansiedade. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o mais alto índice da América Latina. Ainda assim, temos receio de tratamentos que nos ajudem a cuidar das emoções. Qual o motivo? Segundo o fisioterapeuta com foco em saúde integrativa, Sergio Bastos Jr, que atua na Biointegral Saúde, em São Paulo, o medo de “estar doente” faz com que deixemos a saúde emocional de lado, enquanto o melhor seria manter a saúde da mente e das emoções, da mesma forma que a saúde física, em dia.

“Quantas vezes você já sentiu dores que surgiram do nada, sem explicação? E se eu disser que elas podem estar diretamente conectadas às suas emoções?”, reflete Sergio, que segue: “e quantas doenças você tratou, de todas as formas, e elas teimaram em permanecer ou retornar, sem que haja um motivo físico para isso?” Segundo ele, de novo, podem ser suas emoções pedindo socorro.

Sergio explica que o receio de ser diagnosticado com uma doença emocional é tão grande, que preferimos sentir as dores, trata-las como sintomas apenas, ao invés de ir buscar o que efetivamente está causando aquele desconforto: “puro preconceito! A saúde da emoção, assim como a do corpo, nos faz mais fortes e mais felizes, nos proporciona bem-estar e faz com que a gente se conheça. Há sempre muito mais ganhos do que perdas em buscar a saúde emocional”.

A campanha Janeiro Branco

Durante o mês de janeiro, pela sexta vez consecutiva, esteve em andamento a campanha Janeiro Branco, que foi criada exatamente para orientar as pessoas sobre a necessidade de olhar para a mente, para as nossas emoções, e não fugir delas. A campanha (veja aqui) é dedicada a mostrar à sociedade que os seres humanos são seres subjetivos e que essa complexidade tenha lugar de mais destaque em nossa cultura.

Sérgio lembra: “nós somos mais do que nossas dores e doenças. Somos mais do que as limitações do nosso corpo. E precisamos estar dispostos a investigar os efeitos que os acontecimentos têm em nossas vidas. Por isso é tão importante tratar crenças limitantes, memórias traumáticas e nossas emoções, para ter uma vida mais plena e saudável, sob todos os aspectos”, enfatiza.

Sobre a Biointegral Saúde

A Biointegral Saúde é uma clínica especializada no tratamento de memórias traumáticas e crenças limitantes, com foco na saúde integrativa e em tratamentos personalizados, que visem eliminar as causas primárias de dores e doenças crônicas. Utilizando técnicas como a Microfisioterapia, o PSYCH-K® e as Barras de Access, entre outros, os fisioterapeutas Frésia Sa e Sergio Bastos Jr buscam a integridade dos potenciais de seus pacientes. Entre aqueles que procuram por mais qualidade de vida e por um dia a dia mais pleno e saudável estão esportistas, influenciadores digitais, celebridades e outras pessoas que são atingidas diariamente por estresse, auto cobrança e síndromes e que retornam ao controle da própria vida e atingem estágios mais amplos da sua saúde física e emocional com o trabalho da Biointegral Saúde.

